Los sindicatos se mostrarán vigilantes ante el futuro del complejo

Los sindicatos están vigilantes sobre todo lo que ocurre en el Centro de Referencia para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros y esperan que, una vez que se pudo abrir por la crisis sanitaria del coronavirus, esa actividad se mantenga. El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, expuso que “la problemática del Credine de que no se podía poner en marcha porque había trabas administrativas se vio que no era tal, porque se puso en marcha. Pues bien, una vez que se ha puesto en marcha, no lo cerremos”. Y es que, el dirigente, que ya hizo esta misma reflexión el pasado mes de marzo, aseguró que “hay que aprovechar esa inercia, con todas las dificultades que pasamos para que abriera sería una aberración volver a echar el candado cuando pase la pandemia y que la gente que lo necesita para lo que realmente se montó se quede sin esa atención”.

Una sensación similar tenían ayer desde la Unión Comarcal de CC OO. Su secretaria general, Esther Barbón, afirmó que “habrá que darles un tiempo prudencial para que se adapten a la nueva situación, eso sí, si no vemos avances, volveremos a las calles para protestar”. Barbón apuntó que “siempre hemos defendido la puesta en marcha de estas instalaciones, y estaban a punto de abrir sus puertas cuando llegó la pandemia, esperamos que sigan con los planes marcados”.