La plaza del Ayuntamiento de Mieres acogerá hoy al mediodía una concentración de protesta por la nueva ordenanza de tenencia de animales que ha sido convocada desde la página “¿Yes de Mieres? ¿Tienes perru? ¡Tas jodíu!”, que se creó en la red social Facebook. Los propietarios de mascotas aseguran sentirse “perseguidos” por esta ordenanza que conlleva ciertas prohibiciones y obligaciones que estos vecinos no ven razonables. También censuran la desproporción de las sanciones establecidas en la ordenanza, que, por ejemplo, multa con 300 euros porque un can orine en la vía pública y el dueño no lleve el agua para aclararlo. También critican que la ordenanza prohíba pasear con perros, atados o no, en los parques donde estén ubicadas zonas infantiles, algo que ocurre, por ejemplo, en el céntrico parque Jovellanos, o en los jardines del Ayuntamiento. De hecho, ya ha habido sanciones por este último motivo.