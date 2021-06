El gijonés Aitor Fernández, primer doctor en Ingeniería de Caminos en Asturias

El gijonés Aitor Fernández no se cansa de hacer historia en el campus de Mieres. Tras convertirse hace tres años en el primer alumno de la Escuela Politécnica de Mieres que obtenía el título de máster como Ingeniero de Caminos, ahora ha hecho lo propio con el doctorado, siendo el primer doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de las Universidad de Oviedo. Fernández presentó la semana pasada su tesis sobre turbinas hidrocinéticas para extraer energía de las corrientes de agua, trabajo que fue calificado con sobresaliente y fue propuesto para obtener el “Cum Laude” .

Pero la historia de este estudiantes de Mieres se remonta mucho más atrás en el tiempo, ya que siempre fue un firme defensor de la puesta en marcha del máster de Caminos en el campus. “Recuerdo el lema de las protestas, que era ‘sin máster no hay camino”. Fue toda una lucha por su implantación y mereció la pena porque era necesario que se aprobasen esos estudios en Mieres. Yo me siento muy orgulloso de haber participado en estas protestas”, apunta el ya doctor. Por eso, una vez que se implantó el máster en el año 2016, Fernández no dudó un solo momento en matricularse para continuar sus estudios, terminando el máster en 2018.

Su afán por la investigación le hizo continuar ligado a la Politécnica de Mieres a través de área de ingeniería Hidráulica, grupo al que lleva ligado desde que empezó el máster. Sin embargo, no fue hasta hace dos años cuando se decidió a iniciar el programa de doctorado, siendo dirigido por Eduardo Álvarez y con Eduardo Blanco como tutor. La inquietud de Aitor Fernández se aprecia con solo echar un vistazo a su pasado en el campus. No sólo fue un firme defensor del máster de Caminos, sino que participó en un buen número de iniciativas. Así, es uno de los investigadores que participa en el proyecto del túnel de viento con el que probar los efectos de fuertes corrientes sobre infraestructuras como puentes, edificios, torres eólicas o captadores de energía solar, entre otros elementos. Una infraestructura de más de cuatrocientos metros cuadrados que se estrenó hace unas semanas en el campus mierense. También quedó finalista en un certamen internacional sobre ideas innovadoras en el que participó junto a otros compañeros. Se trataba del Global Challenge Virginia Tech, de la Universidad de Virginia, en EE UU, en el que presentaron un dispositivo inteligente para hostelería que limita las funciones de los camareros a servir la comanda, sin necesidad de tomar nota ni tampoco cobrar. Fue en 2018. Dos años antes, y en solitario, Fernández destacó dentro del concurso de ideas empresariales que había organizado entonces la Universidad de Oviedo. Su idea era bien sencilla, crear un sistema compuesto por un panel publicitario en el que se coloca un generador de agua potable a partir de la humedad ambiental que se podría colocar en áreas de descanso de autovías y autopistas, así como en áreas recreativas.