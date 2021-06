“La residencia de Sotiello cuenta con licencia de actividad desde 2010, y con los permisos de urbanización definitivos desde el año 2015”. Así de tajante se mostró ayer el alcalde allerano, Juan Carlos Iglesias, tras mantener una reunión con la gerente del ERA, Ana Suárez, y con técnicos del Ayuntamiento y de la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Tras la denuncia que hace unos días realizaba Podemos Asturies sobre la situación del equipamiento, el regidor ha querido dejar claro que todo el expediente está en regla. Con un matiz: sigue abierto tras haberse traspapelado. Por eso, el alcalde allerano aseguró que su administración procederá a cerrar el expediente en los próximos días, toda vez que la documentación que se tiene está correcta.

“Lo que ha habido ha sido un problema burocrático, administrativo, ya que el expediente de la residencia se traspapeló en algún momento y quedó abierto”, explicó el alcalde. Iglesias añadió que el geriátrico de Sotiello “cuenta con licencia de actividad desde el año 2010”. Además, apuntó que en el expediente “también hay una recepción provisional de unos trabajos de urbanización del año 2014, que se convirtió en definitiva un año después al estar todo conforme y no recibirse ninguna alegación”. Por lo tanto, “todo el expediente está en regla, pero no sabemos porqué, no se llegó a cerrar, que es lo que procederemos a hacer en los próximos días”, indicó el regidor allerno.

La reunión también sirvió para que desde el ERA –Establecimientos Residenciales de Asturias– se confirmase la petición de una licencia para sustituir la caldera del equipamiento, unas obras que se desarrollarán en las próximas semanas.

Podemos

Poco después de este encuentro en el Ayuntamiento, el diputado de Podemos Asturies, Rafael Palacios, acusó a la gerente del ERA de “intentar confundir a la ciudadanía para que no tengan conocimiento de una realidad: que es que la residencia de Sotiello, en Moreda, viene desarrollando su actividad de manera ilegal porque carece, desde hace diez años, de la licencia de actividad”.

Según el diputado, Suárez Guerra “evita contestar a nuestra denuncia habla de la licencia de obras y de cuestiones que no vienen al caso”. Por estos motivos, Palacios ha exigido a la gerente del ERA que “inmediatamente legalice la situación y obtengan la licencia de actividad y dejen de poner en riesgo a las personas residentes, a los puestos de trabajo y a la viabilidad de la propia residencia”.