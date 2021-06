“Caso pasquines”: IU recurrirá el archivo y dice que “se fue a destruir” a Vázquez

Tajante fue el coordinador regional de IU. “No estamos, como se dice en el auto, ante una crítica política”, comenzó Zapico, para agregar que “lo que se buscó con esos pasquines era destruir personal y familiarmente a una persona, en este caso el Alcalde de Mieres, que tiene familia, amigos y una vida social plena”.

Zapico, en una idea en la que posteriormente insistiría Beatriz González, indicó que “nosotros no queremos privilegios para los políticos, solo queremos ser tratados como cualquier ciudadano o ciudadana”. “Igual que creemos que no puede haber un foro especial para los políticos, tampoco puede haber un foro especial para agresiones fuera de la crítica política, que fue lo que supuso ese ataque”.

El coordinador de IU alertó, además, de que el archivo de esta causa puede “abrir un melón” peligroso. “Discrepamos totalmente de que se haya archivado y confiamos en la justicia y en la solidez de nuestros argumentos jurídicos, y por eso vamos a recurrir a instancia superior este sobreseimiento del juzgado de Mieres”, indicó, para agregar que “esta situación puede afrontarla cualquier cargo político, cualquier cargo público, y no nos parece razonable”.

Por último, Zapico trasladó el apoyo de IU de Asturias a Vázquez: “Si hay en IU de Asturias un referente político y humano, que nadie discute, que todo el mundo le tiene un especial afecto, es Aníbal. Y el conjunto de la organización se siente igual que Aníbal, agredido ahora mismo, porque ven que nuestro principal valor ético político y social está siendo agredido. Y no lo vamos a permitir”, finalizó.

Aníbal Vázquez también quiso ayer tomar la palabra. Y lo hizo primero para agradecer los mensajes de apoyo de muchos vecinos los últimos dos días. A partir de ahí, mostró su descontento con el tratamiento y las actuaciones de fiscalía y jueza en este proceso. “Para este camino y esta resolución no se necesitaban dos años”, comenzó el regidor, que aseguró que los problemas ya comenzaron con el primer revés: “No reconocían mi autoridad como Alcalde, y tuvimos que ir a instancias superiores, y ahora estamos en el mismo proceso”, dijo.

El regidor mierense advirtió de que “si esto queda impune, se puede convertir en una práctica habitual, porque como no hay que pagar peaje...”. “Hubo gente que de forma mafiosa tuvo una actuación hacia mí, y un trabajo exhaustivo de la Policía, en el que se especifica quién hace esto, dónde se hacen los panfletos, quién los paga...”, prosiguió. “El fiscal sabrá por qué emite el informe que emite, pero no estamos de acuerdo y lo vamos a recurrir”, dijo Vázquez, que ahondó en la idea de que el “pasquinazo” no forma parte de una crítica política. “Faltaría más que no se pudiera criticar mi gestión, o incluso decir que soy un inútil, o que no hago nada. Lo acepto. Pero aquí hubo una gente que de forma mafiosa monta un escenario, para lesionar y para quitar de en medio a mí y a nuestro partido”, finalizó el regidor.

Por último, la coordinadora de IU en Mieres apuntó que “sabemos perfectamente que hubo acto organizado con practicas mafiosas: en la clandestinidad, con nocturnidad, desde el anonimato y con la única de idea de atacar la honorabilidad del Alcalde y su honradez como persona y cargo público”. “No es un critica a su gestión, sino un ataque a su mayor patrimonio: la honradez y la honorabilidad”, dijo, para recordar que “ahora todos los partidos deben de pensar que esto puede sentar un precedente peligroso y les puede pasar a ellos”.