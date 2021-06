Mieres, Aller y Lena otorgarán más de un millón en ayudas a autónomos por el covid

En el caso del Ayuntamiento de Mieres, el gobierno local tiene previsto otorgar 800.000 euros, una cantidad que ya pusiera sobre la mesa el pasado 2020. El equipo de Aníbal Vázquez decidió entonces utilizar fondos municipales para sacar adelante la convocatoria y poder contribuir, en la medida de sus posibilidades, a frenar los tremendos efectos de la pandemia en el comercio y la hostelería local. La cancelación de fiestas y eventos, y la decisión de posponer algunas obras que estaban previstas fueron capitales para poder llegar a obtener los fondos que posteriormente se pondrían a disposición de los comerciantes y hosteleros.

En concreto, fueron casi 600 los negocios beneficiados en la anterior convocatoria. De ellos, 474 establecimientos recibieron 1.424 euros de ayuda por haber tenido que cerrar totalmente sus negocios durante el estado de Alarma. Supuso un 80% del total. Otros 117 autónomos locales percibieron 1.068 euros, ya que aunque no tuvieron que clausurar por completo sus establecimientos, sí que se vieron obligados a abordar modificaciones sustanciales derivadas de la pandemia.

Mientras, en este 2021, el Ayuntamiento de Aller tiene previsto invertir 200.000 euros en ayudas. Una partida superior a los algo menos de 100.000 que se había calculado inicialmente. Según explicaron fuentes municipales, la convocatoria tendrá lugar a finales de este mes o principios del siguiente, y las ayudas se repartirán en dos modalidades. Por una parte, para los autónomos que tienen un local desde el que trabajar, que recibirán una cantidad algo mayor. Sin embargo, el Ayuntamiento de Aller también ha pensado en aquellos profesionales que no necesitan de oficina o de local para su actividad. “Hay muchos fontaneros, electricistas o este tipo de profesiones que no tienen porque tener un local y que han quedado fuera de muchas convocatorias por ello, y nosotros no nos queremos olvidar de estos autónomos”, explicó el Alcalde de Aller.

Mientras, en Lena, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la nueva convocatoria para acceder a los 90.000 euros de ayudas destinadas al comercio, turismo y la hostelería. Las bases de la convocatoria se publicaron el pasado día 9, en el BOPA.