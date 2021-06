Vázquez recurre el archivo del juicio de los pasquines: “La crítica política tiene límites”

“La crítica política tiene sus límites y el caso de los pasquines lo rebasó, vamos a seguir adelante y apelar a la Audiencia y donde tengamos que ir”. Con estas palabras previas, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, presentó ayer junto a su abogado, Iván de Santiago, el recurso de apelación por el archivo de la causa por parte de la jueza de Mieres que lleva el caso. Ahora lo intentarán ante la Audiencia Provincial, un tribunal que ya les dio la razón una vez y que esperan vuelva a hacerlo de nuevo. El regidor no estuvo solo. Junto a él se encontraban militantes y simpatizantes de IU, la coordinadora del partido en Mieres, Beatriz González; y el secretario de Organización de IU Asturias y alcalde de Morcín, Mino García.

“Hemos presentado el recurso ante la Audiencia porque entendemos que el hecho de que un grupo de personas se organicen para la distribución de 30.000 pasquines que atentan contra el honor del Alcalde imputándole delitos no es libertad de expresión”, indicó el letrado. Destacó que la acción “colisiona con el derecho al honor y no puede ser que se le imputen delitos que no existen y además que se haga con nocturnidad”. El archivo de la causa “sentaría un feo precedente porque la crítica política no ampara el insulto”, subrayó, esperanzado de que la Audiencia les dé la razón “como ya lo hizo anteriormente”.

Por su parte, Beatriz González quiso reflexionar sobre la opinión que pueden tener los jueces y fiscales sobre este caso “y la del resto de los mortales, que lo único que han visto en los pasquines es que dicen que el Alcalde cobra dinero a costa de los vecinos, eso es imputar un delito, eso daña el honor y la honestidad del Alcalde”. Una reflexión que también hizo suya Mino García destacando que el archivo del caso “no puede justificar que se abra la veda para que todo sirva en la política, también el insulto, y poner en duda la honorabilidad de las personas; no pretendemos coartar la libertad de expresión, pero de ahí al insulto y el menosprecio, eso es grave”.

Por último, Aníbal Vázquez aludió a la jueza de Mieres que archivó el caso. “No le interesó este asunto, porque al principio me dijo que yo no era autoridad obligándome a recurrir, y ahora lo mismo. Confío en que otras instancias judiciales sí puedan verlo y tengan la implicación que hay que tener al respecto, porque te ves desprotegido”. El Alcalde aseguró que, en este caso, “iremos donde tengamos que ir, no podemos dejarlo”. La respuesta de la Audiencia llegará, previsiblemente, el próximo otoño.

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de abril de 2019, antes de las elecciones municipales, cuando Mieres amaneció lleno de octavillas, unas 30.000. En los pasquines se podía leer: “El alcalde miente. Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, presume de no cobrar por ser alcalde, pero lleva ocho años cobrado 1.500 euros al mes en dinero negro. No le bastaba con su pensión. Para el Alcalde lo urgente era llenarse los bolsillos en secreto a costa de los mierenses”.