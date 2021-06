La Delegación de Defensa en Asturias fue distinguida ayer por el Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” con la medalla “Alas de gratitud” por “el apoyo ofrecido en todo momento” a las actividades impulsadas desde la entidad felguerina. En el acto, celebrado en la Casa de Cultura de La Felguera, también se impuso la insignia de oro del colectivo al socio Ángel Díaz Prada. Previamente se había colocado una corona de laurel en el monumento dedicado a Jesús Fernández Duro, ubicado en las proximidades de la iglesia parroquial.

El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” recuperó la Semana de la Aeronáutica y del Espacio, que llegó a la XVII edición, después de no poder celebrarla el pasado año por la crisis sanitaria. El delegado de Defensa en Asturias, Juan Luis González Martín, afirmó, tras recibir la distinción de manos del presidente del Círculo Aeronáutico, José Manuel Martín Ferrer, que es un “orgullo recibir este galardón de una organización sin ánimo de lucro tan prestigiosa y proactiva”. Destacó que tanto la Delegación de Defensa como la entidad felguerina “intentamos honrar la memoria de Jesús Fernández Duro, un pionero de la aviación”, dijo González Martín. El presidente del Círculo Aeronáutico remarcó la labor que desarrolla la Delegación de Defensa en el Principado, con Juan Luis González Martín a la cabeza y “un gran equipo de profesionales”.

El socio Ángel Díaz Prada, que recibió la insignia de oro de la entidad, “siempre está ahí para ayudar”, aseguró el presidente de honor del Círculo Aeronáutico, José David Vigil-Escalera. Martín Ferrer comentó que en esta ocasión no se han incluido conferencias en el programa de actos de la Semana de la Aeronáutica y del Espacio pero que se organizarán en los próximos meses. También anunció que en septiembre se dará inicio al concurso de drones en las aulas e hizo hincapié en que una iniciativa similar a la que la entidad puso en marcha se desarrolla ahora en Galicia aunque, destacó, en ese caso “con apoyo de la administración”. Mientras, dijo, “a nosotros no nos hace caso y no se trata solo de una cuestión económica, es sobre todo moral”. Esta actividad tiene un coste de entre 8.000 y 10.000 euros. El colectivo entrará a formar parte de la directiva de la Federación Aeronáutica del Principado, donde contará con un representante.

La Semana de la Aeronáutica y del Espacio comenzó el pasado día 14 con la actuación en el Nuevo Teatro de La Felguera del grupo musical “Terrenal”. La exhibición de drones en el Nuevo Ganzábal fue otra de las actividades incluidas en el programa. El pasado viernes José David Vigil-Escalera presentó su nuevo libro centrado en la figura de Jesús Fernández Duro en la sede del Ateneo Casino de La Felguera. El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” convocó también el cuarto concurso de carteles para anunciar estas actividades, cuyo ganador fue Alfredo León Mañu, de Navarra.