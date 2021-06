Bustiello reclama la rehabilitación de su histórico puente y que se abra el tráfico

El Principado aprobó a mediados de octubre de 2017 la declaración del poblado minero de Bustiello como Bien de Interés Cultural (BIC). Una declaración que engloba también a los cuarteles de Santa Bárbara, al hospital de la Sociedad Hullera Española y a la mina Dos Amigos. La protección patrimonial requirió de un notable esfuerzo por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, los vecinos no acaban de percibir ventajas. No acaban de sentirse cómodos con un traje que no parece hecho a medida, como cabría esperar. Primero fue una fatigosa batalla de dos años para disfrutar de la obligatoria exención del IBI. Luego llegaron las quejas por el mal estado de la iglesia y, sobre todo, del antiguo sanatorio. Ahora, la asociación cultural “La Pudinga”, principal valedora del enclave, reclama una actuación en el centenario puente.

El citado colectivo registró hace unos días un escrito en el Ayuntamiento de Mieres para hacer partícipe al Alcalde de las carencias que presenta el histórico puente de Bustiello, el cual data de 1890: “Presenta un estado muy deteriorado, con falta de seguridad”, explica Fernando Muñiz. Los miembros de “La Pudinga” sostienen que el viaducto, de más de 130 años y englobado en la declaración de BIC, no está recibiendo el trato que merece: “En su momento se retiró toda la red de barandillas, con base de hierro, para colocar un soporte de madera que resta empaque a la pasarela”, señala Miguel Palacios.

El puente roblonado es de gran solidez. Sus elementos principales, en lo que a la zona de paso se refiere, lo constituían un pasillo central hormigonado y laterales de tablones de madera de roble. “Todo ello ha sido sustituido por maderas de pino, propias de una senda rural”. Los vecinos sostienen que el cambio no solo ha restado valor estético a la pasarela, sino que también dificulta el tránsito. Afirman que el firme resbala y que la barandilla no es segura. “Cuando se moja es una auténtica pista de patinaje y un día alguien que se apoye en la valla va a acabar en el río”.

Material inapropiado

La barandilla de hierro, con un repujado singular, bastante geométrico y en consonancia con toda la arquitectura del pueblo, fue sustituida por unas vallas de madera. Éstas presentan graves problemas de seguridad: “No son apropiadas y están muy deterioradas”. La barrera está abierta e inclinada hacia el río. “Se mueve fácilmente, con riesgo de venirse abajo”.

Las familias que residen en Bustiello también quieren que el puente recupere su condición inicial de vial para vehículos: “Se construyó para facilitar el acceso a la otra orilla del río, pero ahora nos vemos obligados a realizar un rodeo de kilómetros”, lamentan los vecinos. Afirman que las citadas carencias se derivan de las obras de rehabilitación, “por denominarlo de alguna manera”, que sobre el puente realizó el Ayuntamiento en el año 2010. “La actuación dio al traste con una magnífica obra de ingeniería diseñada y ejecutada por afamados ingenieros procedentes del École Centrale de París, como Félix Parent, ingeniero de vanguardia en su época”.

“Demandamos no privar a Bustiello de su salida natural con vehículos y que se restablezca el puente a su situación original a la mayor brevedad posible y, entre tanto, procedan a señalizar la peligrosidad del mismo,”, reclaman los portavoces de “La Pudinga”.

Las quejas sobre el puente no relegan otras demandas. “El poblado está abandonado en casi todos los sentidos”. Los vecinos también denuncian actos vandálicos, como los daños causados con piedras y balones en las vidrieras de la iglesia.