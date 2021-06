Rotundo apoyo de los grandes barrios a sacar a los perros de los parques con niños

El grueso de la ciudadanía mierense parece estar conforme con el contenido de la nueva ordenanza de animales que tanta polémica ha suscitado entre un sector de propietarios de perros. Los portavoces del movimiento vecinal, tras pulsar la opinión de los grandes barrios de Mieres, se posicionan rotundamente a favor de las medidas adoptadas por el gobierno local de IU.

Relacionadas Aullidos contra la ordenanza canina de Mieres

Además de valorar postivamente el endurecimiento de las multas por maltrato animal, el sentir general es de respaldo a medidas como impedir que los canes puedan acceder a parques con zonas de juegos infantiles. En este punto, no hay debate en el seno de las asociaciones: “Resulta inverosímil que haya gente que no entienda que en los espacios, incluidos sus alrededores, donde juegan diariamente cientos de niños, no puede defecar o mear un animal, aunque luego se recojan las heces o se diluya el orín, ya que quedan restos y olores”, señalan los dirigentes consultados por este diario. Y explican el planteamiento: “Los niños se tiran el suelo y lo tocan todas con las manos, que después se llevan a la boca. Hay que habilitar espacios para las personas y otros para los animales. Si no hay suficientes zonas para perros, que se hagan más, pero hay que preservar espacios urbanos para que los vecinos y sus hijos puedan estar tranquilamente sin restos de orines, heces, olores o simplemente perros que puedan resultar amenazantes”.

Toda la zona sur del casco urbano (La Villa-Covadonga), Santa Marina, San Pedro, Santa Cruz, Figaredo y los más de cincuenta entidades englobadas en la Agrupación Vecinal de Mieres, por citar colectivos de muy amplia representación, mantienen una postura de sintonía con la nueva ordenanza. Los portavoces de todos los grandes barrios consultados por este diario coinciden en pedir a los propietarios de perros que entiendan la necesidad de endurecer el control sobre los comportamientos incívicos y también sobre “los poco saludables”. “Llevábamos desde 2017 reclamando una nueva ordenanza, ya que el municipio se ha convertido en un campo de minas, por no decir de cacas de perro”, afirma Arsenio Díaz Marentes, el presidente de la Agrupación vecinal del concejo. “A todos nos gustan los animales y hay que facilitar la convivencia, pero el primer paso debe ser establecer espacios para animales y también zonas de uso exclusivo para las personas”, señala. Y añade: “Los que quieren equiparar los derechos de los perros con el bienestar de los niños se equivocan”.

Manuel Prado representa a la asociación de toda la zona sur del casco urbano de Mieres: “Algunos dueños meten a sus canes hasta en los jardines del ambulatorio, arrancando las señales que lo prohiben. El comportamiento de una minoría muy numerosa hace necesario medidas como las que incluye la nueva normativa”. Ángel Pastor es el presidente de la asociación de la populosa barriada de Santa Marina: “Hemos llenado Mieres de defecaciones de perro. En una ocasión mi nieta estaba jugando en la zona infantil y a un niño le cayó un balón junto a unos arbustos. Cuando salió de entre los matorrales estaba de mierda hasta el cuello”. El movimiento asociativo sostiene que sólo hay una manera de proteger los parques. “No basta con recoger los excrementos, que hay muchos que no lo hacen, es que siempre queda suciedad y en una acera no tiene gran importancia, pero sí donde juegas los niños. La única solución es la prohibición de acceso, ya que si dejan pasar es incontrolable”.

Ángel Pastor pide al Ayuntamiento que señalice cuando antes los espacios en los que no pueden entrar perros. Los mismo reclama Ángel Bringas, presidente de la Junta vecinal de San Pedro, que engloba todo el norte de Mieres: “Hay propietarios de perros que generan graves problemas de convivencia. Los perros deben tener sus espacios propios y lo que hay que pedir son más zonas caninas si hacen falta, pero los parques deben protegerse”. Enrique Benito (Figaredo) es de igual opinión: “Hay perros de gran tamaño que la gente pasea entre los niños sin ningún cuidado, casi siempre sin bozal y muchas veces sueltos. No podía seguir así”. Ángel Luis Rubio (Rioturbio) llama al diálogo: “Entiendo que hay que evitar que los perros ensucien las zonas de juego de los niños y lo que hace falta es que todos seamos razonables”.