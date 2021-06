Un colegio libre de virus: el Plácido Beltrán de Ciaño termina el curso sin cerrar aulas y gana una clase para el próximo curso

Y es que si han conseguido terminar el curso sin coronavirus, a pesar de los miedos iniciales, “es porque no nos hemos relajado en las medidas en ningún momento”. Esto también ha obligado a modificar varias zonas dentro del colegio, aunque no han renunciado a ninguno de los servicios que se ofrecían, ni siquiera al comedor, que han mantenido todo este tiempo. El centro, que cuenta con 45 alumnos, reorganizó sus aulas para que los pequeños no compartiesen los aseos, a los que acuden a la entrada y la salida para lavarse las manos, siempre bajo la atenta mirada de la limpiadora, María Antonia Silgado, “que hace un gran trabajo, es como nuestra sombra, siempre está ahí, tanto para tener preparadas las clases como los aseos”, apunta Suárez.

Y los niños, por su parte, “han demostrado ser muy responsables, y eso que ya tomamos todas las precauciones, avisamos a los padres, pero ellos se han adaptado muy bien a las medidas para prevenir el coronavirus, estamos muy orgullosos de ellos”, destaca la directora.

Un orgullo que ahora tienen al conocer que van a tener un aula más de Infantil durante el próximo curso. Eso sí, habrá que hacer algunas reformas de que esperan que el Ayuntamiento de Langreo desarrolle en las próximas semanas para que los alumnos puedan comenzar el curso con total normalidad. Este pequeño incremento de alumnos, que permite un nuevo aula, da “esperanza” a la directora del colegio, que explicó que, actualmente, “somos el único colegio que hay en Ciaño, después del cierre de las monjas y del colegio de La Salle, así que esperamos tirar hacia delante”.