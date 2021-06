Julio César Pérez Herrero: “En Mieres disfruté de los mejores años de mi vida”

“En Mieres viví los mejores años de mi vida”. Así de rotundo se expresaba ayer el periodista y analista político Julio César Pérez Herrero antes de recibir el galardón de la asociación “Mierenses en el Mundo”, que ayer volvía a celebrar su tradicional gala en la Casa de Cultura, después de una edición, la de 2020, desierta a causa de la pandemia. Sin embargo, ayer volvieron a verse por la casa de Cultura los trajes y vestidos de gala, las sonrisas cómplices, aún bajo la mascarilla, y la alegría de un galardonado, el periodista mierense, que fue el único que pudo acudir ayer a la gala.

Pérez Herrero señalaba, minutos antes de subirse al escenario para recoger su galardón, sentir “orgullo y honor”, términos que dijo, “son los más cercanos a definir esta sensación en el caso de que fuera descriptible”. Y es que “cuando no esperas algo, y te lo encuentras, y cuando viene de los de casa, es muy difícil encontrar palabras”, añadió. El premio como “Mierense en el Mundo” llega a este todo terreno de los medios audiovisuales para provocarle “una gran emoción, que resulta mayor cuando llega de los de casa, ya que nos resulta más fácil reconocer lo de fuera”.

Vivió y se crió en el mierense barrio de San Pedro, y antes de irse a Madrid, en Mieres, Julio César Pérez Herrero vivió “los mejores años de mi vida”. Lamentó vivir un San Xuan sin hoguera: “da mucha pena, salir de cenar y no ir a bailar la danza prima, pero ojalá el próximo año todos estemos cogidos alrededor del fuego”. Un San Xuan diferente a lo que vivía en sus tiempos mozos, y porqué no admitirlo, rebeldes. “En San Xuan fue cuando me dejaron empezar salir y cuando salía sin que me dejaran”, confesaba el periodista, que también “llegaba más tarde de la hora porque siempre había otros amigos a los que les dejaban un poco más”. “Recuerdo ir a los coches de choque, a atracciones que hoy no se si existirán... Las imágenes que tengo en mi cabeza de aquellos años son muy agradables”, afirmaba.

En su Mieres, donde ayer era reconocido como “Mierense en el Mundo”, arrancó su trayectoria profesional. Primero, en la desaparecida Radio Parpayuela, donde hacía un programa llamado “Anécdotas y Curiosidades”. Y después, en la sección de Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA. “Empecé a hacer las prácticas con 18 años y encadené tres veranos seguidos”, rememora. Su primer reportaje, “que me publicaron a página completa”, fue sobre las sectas de Mieres. “En algún lío me metí, porque algunos de los que hablaba con nombres y apellidos eran amigos de la familia”, se sonreía ayer recordándolo.

Julio César Pérez Herrero fue el único premiado que pudo asistir a la gala. Mercedes Alonso García, Mierense en el Mundo a la Solidaridad, y que trabaja en India, recogerá en persona su premio tras el verano. Ayer lo hizo su familia en su nombre. Y la allerana Lucía García, “Embajadora de la mierensía 2021”, vendrá, tal y como explicó la presidenta de “Mierenses en el Mundo” a mediados de julio, una vez acabada la temporada, para recibir el merecido homenaje.