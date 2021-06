Melania Montes es concejala de Igualdad y Políticas LGTBI del Ayuntamiento de Langreo desde septiembre de 2019. Cogió el relevo de la actual concejala de Hacienda, que había ocupado el cargo desde el comienzo del mandato de la corporación. Es la primera vez que el consistorio langreano cuenta con un departamento específico dedicado al colectivo y, en dos años de trabajo, empieza a dejar su impronta en las políticas de visibilización y en el trabajo educativo. A la edil, en todo caso, le preocupa la homofobia que aún persiste.

–¿Qué se conmemora institucionalmente con el Día del Orgullo LGTBI?

–Es una mezcla de alegría y consternación. Hay alegría en celebrar la diversidad de nuestra sociedad, que es mejor cuantos más derechos y libertades reconoce al mayor número posible de personas. Y Langreo, como parte de la sociedad asturiana y española, sin duda registró avances significativos en la última década que han mejorado la situación del colectivo LGTBI. Pero eso se queda a veces en la teoría. En la práctica, aún nos quedamos consternadas con demasiada frecuencia cuando vemos en la sociedad actitudes de intolerancia, insultos, incluso ataques violentos. Ante ellas debemos actuar todas las administraciones para que la igualdad ante la ley y la protección efectiva de todas las personas sean realidades y no deseos.

–¿Cómo celebra Langreo este 28 de junio?

–Tenemos dos actos muy importantes que se celebran por primera vez en nuestro concejo. El sábado 26, en La Felguera, acogemos el acto político-institucional de ámbito autonómico que organiza la asociación Xega y en el que participa el Gobierno del Principado. Es la primera vez que tiene lugar fuera de Oviedo o Gijón y eso es un honor y un reconocimiento al trabajo que realizamos en Langreo. En el Ayuntamiento, el lunes 28, habrá por primera vez un pleno extraordinario y monográfico, dedicado únicamente a aprobar una moción de apoyo al colectivo LGTBI pactada previamente por todos los grupos políticos. Y hemos añadido actos simbólicos, como colocar un vinilo arcoíris en la plaza del Ayuntamiento, la bandera en el balcón municipal y otro vinilo en un contenedor de reciclaje de vidrio. Son gestos, pero es a través de los gestos como se demuestra una voluntad.

–¿Hay motivos de preocupación para el colectivo en Langreo?

–Lo que vemos en todas partes es que, a medida que damos más visibilidad al colectivo LGTBI y a las personas trans, más ampollas parecen surgir en personas a las que no les gusta la diversidad, en personas que no respetan la libertad de las demás. Hay un resurgir de actitudes homófobas, insultantes e incluso violentas. En las últimas semanas vimos agresiones muy graves en Vitoria o en Barcelona. En Langreo no sucedió nada tan grave, pero en el último año se dieron episodios que nos indican que tenemos trabajo por hacer y que no podemos ser autocomplacientes. Me refiero a las pintadas homófobas que aparecieron en los bancos orgullosos de la plaza de Los Stukas y en el IES Santa Bárbara. Son hechos deplorables y nos indican cuánto margen de mejora y actuación vemos todavía.

–¿Qué pueden hacer los ayuntamientos contra esos fenómenos?

–Trabajar mucho, hacer pedagogía. Hay margen para colaborar con la sensibilización de los adolescentes en los centros educativos. Están en edades cruciales. Queremos colaborar con Xega, que da voz al colectivo y conoce bien sus necesidades y problemas. La relación es fluida. Este año nos da su premio a las concejalías de Igualdad de los concejos asturianos, lo que reconoce que se hacen esfuerzos. Y yo creo que es muy importante promover gestos. La colocación de banderas arcoíris en los balcones de las casas consistoriales afirma que pertenecen a todos y a todas, que atienden a la ciudadanía al completo. Hace 11 años que Langreo la izó por primera vez. Fuimos de los primeros. La pena fue no poder celebrar el décimo aniversario en 2020 a causa de la pandemia. Por eso este año prefiero decir que hace diez años más uno de esa primera vez. Desde luego, habrá muchísimas más en el futuro.

Un Pleno extraordinario y un acto de alcance autonómico en la agenda de estos días

Langreo conmemora desde hoy, sábado, el Día del Orgullo LGTBI con una serie de actos que se celebran por primera vez. Si el concejo fue uno de los primeros en sumarse a los izados simbólicos de la bandera arcoíris hace ya más de una década, el lunes 28, a las 13.00 horas, será también pionero en celebrar un pleno extraordinario y monográfico dedicado a la aprobación de una moción de respaldo a las personas LGTBI y trans pactada por todos los grupos políticos representados en la corporación. Antes, hoy sábado, a las 12.00 horas, el salón de actos del CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan) de La Felguera acogerá el acto autonómico político-institucional que organiza la asociación Xega con el apoyo del Gobierno del Principado. Es la primera vez que tiene lugar fuera de cualquiera de las dos mayores ciudades asturianas, Oviedo y Gijón. El reconocimiento a Langreo será expreso en la entrega del Premio “Triángulo Rosa” de Xega, que distingue este año a las áreas de Igualdad de todos los concejos pero cita a la langreana como una de las más destacadas. Además, el Ayuntamiento tiene dispuestos otros gestos de solidaridad y visibilización del colectivo. Desde hace días cuelga del balcón consistorial una pancarta alusiva. Además, en la plaza de España de Sama, se ha instalado un vinilo arcoíris con la leyenda “Orgullosos de Langreo” y Ecovidrio, que gestiona los contenedores verdes de reciclaje, también ha añadido un vinilo arcoíris a uno de los recipientes, que podrá verse hoy ante el Cislan y desde el lunes delante del Ayuntamiento.