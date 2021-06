“Sorpresa, asombro y falta de consideración”. Esta es la opinión del portavoz municipal del PP en Mieres, Fernando Hernández, al conocer “la posición que tomó el equipo de gobierno” ante la propuesta realizada por los populares en el último Pleno. Solicitaron aumentar el número y la extensión de los parques caninos en el municipio, y más tras la aprobación de la nueva ordenanza de mascotas.

“Todos somos conscientes de las limitaciones que tiene el Concejo de Mieres respecto a los parques de perros: muy escasos, mal cuidados, sin servicios, abandonados y, sobre todo, no accesibles para una parte importante de vecinos, cuya edad le limita para desplazarse a ellos” remarcó el portavoz del PP mierense. Los populares presentaron una moción “para facilitar al equipo de gobierno la posibilidad de actuar ante las necesidades de los parques de perros existentes y el incremento de mascotas en el Concejo”. En su moción, se pedía cumplir tres puntos. El primero, que se dote a los parques de perros existentes en el concejo “de puntos de agua, de zonas techadas más amplias, de estructuras de juego, así como áreas de descanso y un mayor número de papeleras y contenedores”.

El segundo, que “se elabore y ponga en marcha un plan de mantenimiento anual programado para que los parques caninos estén en condiciones dignas”. Y el tercero y último, que “se estudie la creación de nuevos parques de perros o zonas de perros sueltos en el concejo”. Según Fernando Hernández, “no se puede entender que se dé en bandeja al equipo de gobierno lo que está pidiendo una parte importante de la sociedad de Mieres y no sean capaces de coger el testigo. Más fácil no se lo podemos poner como oposición: hacerles el trabajo, darles las ideas y las soluciones; y al final, se recibe un no por respuesta”. Además, el portavoz popular asegura que “cuando salen pidiendo una oposición responsable se olvidan de que la gobernanza debería de ser reciproca y no abusar del rodillo de la mayoría para obviar a los miles de mierenses que representan los concejales de la oposición”

El PP, además, avisó de que “el clamor y las manifestaciones que se vienen produciendo en nuestras calles es algo que está creciendo por el descontento generalizado”.