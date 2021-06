Las ascuas de San Xuan

Pese a que el ferial instalado en el Batán ya se ha desmontado, y las atracciones se han ido hasta otra ocasión, los más pequeños de la casa pudieron ayer –también podrán hacerlo hoy–, disfrutar de una sesión de circo. La compañía vasca “Sarini Zirko”, con la artista Sara Álvarez a la cabeza, ofreció en dos pases un espectáculo de malabares, humor y acrobacias aéreas que hizo las delicias de los niños y, porque no reconocerlo, también de sus acompañantes más mayores.

No fue la única actividad programada ayer. La música, como viene siendo durante todo San Xuan, también fue protagonista. En la Casa de Cultura Teodoro Cuesta “The body and the soulers” fueron los encargados de poner el ritmo a la tarde. Y por la noche, estaba prevista la actuación del “grupo Tekila”, una de las orquestas asturianas con más empuje dentro del panorama nacional.

Y hoy domingo, San Xuan también quiere estar presente. “Sarini Zirko” ofrecerá dos nuevas sesiones de su espectáculo, a las 13:00 y a las 18:00 horas. En principio están previstas en el parque de Jovellanos, pero en el caso de que llueva, el patio de los colegios Liceo y Aniceto Sela será la alternativa. Además, a las 20:00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de la Casa de Cultura de Mieres, la compañía “Teatro TNT Atalaya” representará “La Celestina”. El precio de la entrada para presenciar esta divertida versión de la obra de Fernando de Rojas será de cinco euros.