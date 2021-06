Un paso de peatones de Pola de Lena se llena de color y de mensajes contra la homofobia: "Tengo un amigo con el que se meten por ser gay”

“Dende L.lena con orgullu”.

Es el mensaje que encabeza el paso de peatones que, ayer, pintaron en Lena un grupo de adolescentes –alumnos del IES Santa Cristina y del Sagrada Familia-El Pilar–. Lo hicieron con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento. Cada línea del paso de cebra, con una palabra de apoyo a la diversidad. Y cada palabra en un color del arcoíris. Entre botes de pintura y brochas, reflexionaron sobre la situación actual. Consideran que la homofobia está desapareciendo, pero poco a poco. “Tengo un amigo al que insultan por ser gay”, afirmó una de las chicas.

“Respetu”, en rojo.

“Conozco a personas, sobre todo entre los chicos, que son homófobas. Son personas que no respetan, que no piensan en la felicidad de la gente. Solo piensan en ellos”. Rotunda Lucía Álvarez, alumna del IES Santa Cristina de Lena, pintando en rojo. “Falta mucha empatía, son personas de mi edad (15 años)”.

“Normalidá”, en naranja.

“La sociedad lo va aceptando cada vez más. No creo que mis amigos del colectivo LGTBI tengan más problemas que yo, ni vayan a tener más problemas en el futuro”, explicó otra alumna, también de nombre Lucía Álvarez. Añadió: “Hay gente, poca, que todavía no lo entiende. Yo no sé por qué”.

“Aceptación”, en amarillo.

“Yo tampoco entiendo por qué no hay una aceptación plena. Hay una pequeña parte de la sociedad que niega, o intenta negar, los derechos a las personas del colectivo LGTBI”, afirmó Raquel Guerrero. Considera “injusto” que “yo tenga una vida más fácil solo por ser heterosexual”.

“Visibilidá”, en verde.

Es lo que hace falta, afirmó la concejala de Igualdad, Natalia Ahilagas (IU). Por eso, en esta edición, no se quedaron en colgar una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. También colocaron unos paneles en el Teatro Vital Aza para la inscripción de mensajes positivos. Además de la edil, también cogieron brochas la concejala Gelos López; la alcaldesa, Gema Álvarez y la edil socialista, Eugenia Bernardo.

“Armonía”, en azul.

Los alumnos del IES Santa Cristina acudieron acompañados por sus profesoras Sandra Arias y Sonia Fernández, de Plástica. La segunda explicó que “estamos muy contentas de participar en esta actividad, como siempre que colaboramos con el Ayuntamiento. Y más en este tipo de iniciativas, que promueven la diversidad”.

“Dignidá”, en morado.

Sebastián Pérez, pintando en primera fila, considera que el colectivo LGTBI está “ahora ya plenamente integrado”. Pero, coinciden todos, han hecho falta “muchos esfuerzos” por parte del colectivo para que fuera así. “No deberían tener que luchar por un derecho tan básico como querer a quien tu quieras”, afirmaron. Dice Natalia Ahilagas que eligieron a los jóvenes para esta actividad “porque son los que mejores lecciones nos dan sobre la dignidad”. Quedó pintado, en el paso de cebra, con colores permanentes.