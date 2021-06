UGT y CC OO exigen que se use el “suelo industrial baldío” del valle del Nalón

Una defensa encendida de la industria “que queda en la región”, y una reivindicación clara: los nuevos fondos europeos deben servir para reindustrializar Asturias, y en especial, aquellas zonas que más empleo han perdido en las últimas décadas, como las Cuencas. Este es el objetivo de la manifestación organizada por UGT y CC OO de Asturias para el próximo jueves en Langreo, y que se enmarca dentro de la campaña de ambos sindicatos para exigir al Gobierno del Principado una política industrial “clara y fuerte”, que obligue al Ejecutivo central a “mirar hacia Asturias”.

Ángel García, secretario general de UGT del Nalón, y Esther Barbón, secretaria general de CC OO en la comarca, coincidieron al reclamar además algunas medidas a nivel local que serían beneficiosas para el sector industrial. La primera de ellas, que el suelo en desuso y los terrenos baldíos –propiedad de empresas como Hunosa, Duro Felguera y también Iberdrola– “se pongan a disposición de las empresas y de los nuevos proyectos que puedan impulsarse”. Y es que, solo en Langreo, hay medio millón de metros cuadrados se terreno industrial “en desuso”.

La manifestación saldrá desde el parque viejo de La Felguera, a las 19 horas, y llegará al parque Dorado de Sama. Tal y como recordó Esther Barbón, en marzo del año pasado las uniones comarcales de CC OO y UGT del Nalón, el Caudal y el Suroccidente “habíamos organizado una manifestación que tuvo que suspenderse por la pandemia. La movilización sigue vigente, en las Cuencas la emergencia es mayor todavía, hay que exigir inversiones ya, no se puede esperar más”.

Ángel García incidió en que, con la actual situación, “no se está avanzando, no se ha reaccionado al cierre de industrias ni de las centrales térmicas”. Esto provoca que “las nuevas generaciones ni se planteen ya quedarse en la región, menos en las Cuencas. Acabaremos echando de menos a toda esa gente, ya faltan especialistas en la industria”.

La secretaria general de CC OO del Nalón subrayó que “vamos a tener los fondos de transición energética, que pueden ser un revulsivo aunque no sean la solución. Pero serán importantes para la reindustrialización que pedimos desde hace años y que no llega”.

La manifestación exigirá al Gobierno del Principado que “dé la cara, por Asturias y por las Cuencas. Nuestro presidente (Adrián Barbón) presume mucho de su buena relación con la Moncloa, pero hasta el día de hoy no se ve, no hay resultados. No hay defensa del sector industrial”.

A nivel del valle del Nalón, “reclamar a los grandes propietarios de suelo industrial, Hunosa, Duro Felguera e Iberdrola” el uso de “los suelos industriales baldíos que tienen. Deben ponerlos a disposición de otras empresas si no tienen ningún plan alternativo. Y a Iberdrola decirle que está a tiempo de plantear un proyecto industrial que palíe el cierre de la central térmica de Lada”.