“Mieres debe mantener su actual apuesta cultural más allá de la alternancia política”

Iván “Chapo” González (Mieres, 1974) dejó Mieres hace dos décadas. Hace 20 años se fue a Madrid. Lo hizo para estudiar Sonido. Aunque ya había iniciado sus pinitos en la música, la capital le depararía el mejor de los futuros. Acabó tocando el bajo con Carlos Tarque en solitario, con el grupo “M-Clan” o grabando trabajos con Leiva o Joaquín Sabina, por nombrar algunos artistas que han confiado en sus manos para acompañarlos en conciertos y giras. El sábado llega a Mieres con “Bruna”, su nuevo proyecto musical, nacido poco antes de la pandemia. Actuarán en el Mieres Centru Cultural, el sábado, a las 20:00 horas. Las entradas, a 12 euros, todavía están a la venta.

–¿Cuándo empezó en la música?

–Yo empecé tocando en Mieres, en “La Ruta”, un grupo con el que hacíamos una cosa sesentera, que estaba muy bien. También estaba en otra banda que se llamaba “330”. Hacíamos alguna cosa más amateur, pero con “La Ruta” llegamos a tocar y girar por Madrid. Eran otros tiempos, antes de la llegada de internet.

–¿Cómo se forma “Bruna” y como llega usted al grupo?

–“Bruna” nace como proyecto hace unos tres años, aunque con su nombre oficial y los componentes actuales no fue hasta enero del pasado año. Yo empecé este proyecto con una chica que cantaba y ya no está en el grupo. Luego fuimos sumando a otros compañeros. Hubo muchos cambios al principio, unos se iban, otros volvían, entraban... Hasta que hace año y medio nos juntamos los que somos ahora mismo. Actualmente componemos el grupo César Pop, Coki Giménez, Mara Rubio, Sergio Valdehita, Nadia Álvarez y yo.

–¿Qué tipo de música toca el grupo?

–Abarcamos un concepto muy global. Para mí es pop. Hay canciones con tintes más rockeros, y otras con sonidos más acústicos, pero todo lo integraría dentro del pop. Con influencias anglosajonas y letras en castellano. Está adaptada esa influencia británica y americana a las letras de César Pop, que son muy buenas. Como grupos de referencia yo creo que podría hablar de “Dawes”, por ejemplo... También nos destaca que le damos mucha importancia a los teclados, llevamos dos teclistas.

–¿Qué se va a poder escuchar en Mieres?

–Pues se podrá escuchar la media docena de canciones que están disponibles en las plataformas digitales ahora mismo. También haremos canciones de César Pop y de Nadia Álvarez, que tienen proyectos en solitario, y las tocaremos con la banda. Y también adelantaremos temas nuevos del próximo LP, que sacaremos, si la pandemia nos deja, después del verano.

–Hablando de pandemia, ¿cómo afrontó “Bruna” ese periodo tan incierto y complicado para el sector?

–De alguna forma, al grupo no le ha venido mal. Y me explico. Todos los que estamos en “Bruna” tenemos nuestros propios proyectos, tanto en otros grupos como en solitario. Por eso se hace difícil poder buscar tiempo para poder desarrollar el grupo. La pandemia hizo que todo se parase, y nosotros pudimos tener el tiempo que nos costaba encontrar antes para ensayar, quedar, tocar... Cuando empiezan las giras de cada uno todo se complica, y de hecho las agendas se están apretando ya, pero en la pandemia tuvimos tiempo para poder sacar adelante “Bruna”.

–¿Qué proyectos tienen sobre la mesa?

–Acabamos de sacar un single, y lo que estamos trabajando es en el disco. La idea es poder sacarlo en septiembre con una presentación grande en Madrid. Ahora es en lo que estamos centrados.

–Usted ha compartido experiencia con varios artistas muy relevantes de este país como M-Clan, Xoel López, Zahara, Leiva, Joaquín Sabina ¿Qué me dice de ellos?

–Bueno, la verdad es que compartir experiencia con ellos es un honor y un privilegio. Que cuenten conmigo para tocar en directo y para hacer sus trabajos me hace sentir muy bien.

–¿Cómo se siente cuando toca ante miles de personas?

–Mira, si te soy sincero, la verdad es que yo, y creo que hablo en nombre de todo el grupo, prefiero los espacios más pequeños y con menos gente. Hay más calor del público, sientes esa complicidad y esa cercanía. Claro que tocar ante 10.000 personas impresiona y es una situación también única, pero tienes al público lejos. Sin embargo, en espacios reducidos ves las caras, es más emocionante esa relación más estrecha.

–¿Qué siente al ver que Mieres se está convirtiendo en un referente cultural?

–Creo que es buenísimo, tanto para los artistas de cualquier ámbito y que vive de la cultura, como para la ciudadanía. Hay un auge cultural que enriquece a la gente. Ojalá pueda seguir durante muchos años. El problema es que la alternancia política hay veces que hace que eso cambie. Ahora mismo hay un tipo, que no se de que partido es, que lo está haciendo muy bien. Y solo espero que si hay cambios, venga quien venga, se mantenga esta apuesta por la cultura.

–Supongo que haya ganas de tocar en casa.

–Hace muchísimos años que no toco en Mieres. Las giras en las que he pasado por Asturias siempre recalaban en Oviedo o Gijón. Y ahora tocar en casa, delante de mi familia, de mis colegas... Me pongo más nervioso aquí que en cualquier otro sitio. Es emocionante, intenso, y muy bonito.