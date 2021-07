La industria, en pie de guerra, anuncia un “otoño caliente” ante el “atraco” eléctrico

El bullicio de movilizaciones pasadas en las Cuencas dejó paso ayer a una protesta sin el ruido ni el olor a pólvora de los petardos que otrora eran santo y seña de la lucha obrera. La manifestación organizada ayer en Langreo para exigir un futuro para la industria asturiana se asemejó a la calma que precede a la tempestad. La marcha fue llamativamente silenciosa, para estallar con las alocuciones. Si no se toman medidas, los sindicatos prevén un otoño “caliente”, un incremento de las protestas, y un “desembarco” en Madrid. Tanto desde UGT como desde CC OO se señaló a los gobiernos regional y central como culpables de una situación “crítica” para el sector industrial en la región. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el autonómico, Adrián Barbón, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estuvieron en el punto de mira.

La manifestación congregó a unas 5.000 personas según los organizadores. El recuento de las fuerzas de seguridad fue sensiblemente menor. Ese fue el continente. El contenido fue más concluyente. El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, señaló que a la emergencia industrial en Asturias, se suma una emergencia energética. “Hemos reclamado un pacto de Estado por la Energía que dé estabilidad y seguridad a las empresas y las familias, abriendo el debate del IVA superreducido de la luz”, apuntó Alperi. No se olvidó de la necesidad de poner en marcha “una infraestructura como la regasificadora” y convertir Hunosa en “una empresa pública energética”. “Es la herramienta que debemos utilizar para contener los excesos del mercado y del precio y gestionar las concesiones hidráulicas que van a caducar y que debe recuperar del Estado”, dijo, antes de finalizar con una crítica a Iberdrola por la falta de proyectos alternativos al cierre de la térmica de Lada en Langreo.

El secretario general de FICA-UGT en Asturias, Jenaro Martínez, reclamó “medidas para que la industria asturiana entre en el marco de la competitividad en Europa”. El responsable sindical agregó que “se nos vendió un proceso de transición energética y descarbonización que para Asturias no es sostenible. Se nos prometieron proyectos alternativos que en ningún caso tenemos”. Martínez también hizo referencia al Estatuto de la Industria Electrointensiva, que calificó como fracaso para Asturias”. Y advirtió de que de no tomarse medidas, las protestas tomarán “otros derroteros más contundentes para hacer que se escuche la voz de Asturias en la capital de España”.

Duras críticas

Por parte de CC OO, el secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, indicó que “ya han saltado todas las alarmas porque las tasas de actividad están por los suelos y las de desempleo por los aires”. El líder de la central en la región aseguró que con los precios de la electricidad “se está produciendo un atraco a mano armada y la ministra Ribera debe de dejar de ser fuerte con los débiles, haciendo pagar a los trabajadores, y tiene que emplear esa fuerza con el oligopolio eléctrico”. Zapico defendió las movilizaciones y sus resultados: “La movilización compensa, porque el Gobierno ha tenido que subir 100 millones de euros las compensaciones por el CO2, aunque aún no nos vale y ha tenido que escuchar al comité de Alcoa por una venta fraudulenta”. Además, ante la posible visita de Pedro Sánchez a Asturias, Zapico también mandó un mensaje: “Que no venga de vacaciones, sino con los deberes hechos, porque si no tendremos un otoño caliente y daremos el salto a Madrid. Por último, también cargó las tintas contra Adrián Barbón, al que exigió medidas y trabajo, calificándolo como “delegado del Gobierno en Asturias”. Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria en Asturias, llamó a Barbón “touroperador de los ministros”. Denunció que “hoy se paga la luz más cara de la historia”. “Exigimos las medidas necesarias para que la industria asturiana salga de esta transición injusta”, apuntó.

Javier Lanero, ausente por ser contacto de un positivo de covid-19

El secretario general de UGT Asturias, Javier Martínez Lanero fue ayer la ausencia más destacada en la protesta. Y es que el sindicalista está confinado por ser contacto estrecho de un positivo de covid. En su lugar, la vicesecretaria general de UGT Asturias, Nerea Monroy, intervino para exigir al Gobierno “soluciones para los problemas de la industria asturiana” En el acto también participó la secretario general de CC OO de Industria a nivel estatal, Garbiñe Espejo, que mostró el respaldo a la lucha del sector industrial en Asturias y que aseguró que se debe trasladar “al resto del país”.