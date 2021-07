Unidas por Llangréu presentará una enmienda a la propuesta del equipo de gobierno para gastar alrededor de 6,5 millones de euros del remanente municipal en diversas inversiones, que se analizó ayer en la comisión de Hacienda, para que una de las actuaciones sea la recuperación de las piscinas de Pénjamo, cerradas en octubre de 2010. La inversión que propone incluir es de “dos millones de euros, que no permitirá hacerlo todo pero sí lo que se necesitaría para que las abra un Ayuntamiento que tiene 16 millones de remanente”, aseguró el portavoz del grupo municipal que integran IU y Podemos, Jesús Sánchez. Ante las piscinas, protestaron ayer por la situación de abandono de las instalaciones la asociación “El Güesperón” y el grupo municipal Unidas por Llangréu, junto con las organizaciones locales de IU y Podemos.

El ejecutivo socialista “no recoge ni un solo euro para las piscinas de Pénjamo”, apuntó Sánchez, que espera que el PP y Ciudadanos apoyen su enmienda ya que con el PSOE, añadió, “tenemos pocas esperanzas”. El portavoz de “El Güesperón”, Rubén Cámara, aseguró que desde septiembre de 2020 presentaron tres solicitudes de reunión al equipo de gobierno municipal pero “no nos contestaron”. El colectivo pedía también acceder al informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre el arroyo que discurre por el entorno. “Llevamos once años protestando y no hay avances. Pedimos que el equipo de gobierno municipal cumpla con la palabra que dio”, indicó. Sánchez remarcó que el arroyo que pasa por la zona no puede ser la excusa para no recuperar el equipamiento. “Se puede arreglar”, apuntó el portavoz de Unidas por Llangréu.