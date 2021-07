La “masacre” del lobo y el oso: “Vendo el rebaño, están destruyendo los pueblos”

–Se avecina una auténtica masacre.

Los ganaderos del monte Llosorio afirman enfrentarse a una situación “desesperada” y “dramática” ante el avance del lobo. Los vecinos que hacen uso agrícola del linde alto de Mieres con Morcín y Riosa señalan que la gente del campo “ya no puede soportar más presión”. La Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (Agall) sostiene que “los pueblos van a desaparecer”. “Habrá gente viviendo en casas rehabilitadas, pero nadie trabajará la tierra y el monte se lo comerá todo”, apunta Chus García, portavoz del colectivo.

Los aullidos del lobo y el solitario silencio de los pueblos parecen conformar un sistema de vasos comunicantes en el que el aumento de los primeros acentúa el mutismo propio del despoblamiento rural. La advertencia de los ganaderos más veteranos tiene un correlato sobre el terreno. “Los mayores se cansan y dejan la actividad, mientras que los pocos jóvenes dispuestos a tomar el relevo perciben que no hay futuro”. No se trata de una observación teórica. Está pasando.

Ángel Fernández es un joven ganadero de Riosa de 31 años que, desde niño, ha cuidado un rebaño de cabras en la zona del Mostayal, justo enfrente del Llosorio. Llegó a tener cien cabras. Las ha vendido todas. Ha desertado de la ganadería. Mal camino si se quiere fijar población joven en los pueblos. “Están destruyendo el mundo rural. Estoy cansado de perder animales. En dos días me han llegado a matar diez cabezas. No podía seguir así”.

El riosano Ángel Fernández ama la ganadería desde que, con 7 años, comenzó a cuidar rebaños de cabras. Cuando era niño el lobo no hacía tantos estragos como ahora. En su caso, también el oso ha diezmado su cabaña. “En mi caso ha sido el oso el que más animales me ha matado. Los que hemos crecido en el campo distinguimos perfectamente los zarpazos y la forma de actuar”. Sean lobos u osos, lo cierto es que ha tenido problemas para cobrar los daños. “Ahora hay muchos buitres. Una bandada de cincuenta puede devorar los restos de diez ovejas en una hora. Y si no hay cadáver, no hay indemnización”.

Los daños en los rebaños son inasumibles económicamente. Muchas perdidas ni se cobran y otras se compensan muy por lo bajo: “No hace mucho el oso me mató una cabra que estaba a punto de parir dos cabritos. Me dieron 60 euros”. El problema del oso es que los mastines no ofrecen protección. “Mis perros han sido atacados y ahora están muertos de miedo. Con el oso no tienen nada que hacer y eso que en la zona hay nueve mastines”. Ángel Fernández ya ha vendido su rebaño: “Nos enfrentamos a un problema gravísimo que la gente no ve. Estamos acabando con la ganadería para entretener a cuatro turistas con el reclamo del lobo y del oso”.

Los ganaderos del Llosorio están preocupados ante la previsible inclusión del monte como zona lobera. El sector sostiene que si la medida, al final, se tramita, la actividad ganadera prácticamente desaparecerá en la zona norte de Mieres. El Llosorio está registrado como lugar libre de lobos. Es decir, es labor de la Administración espantar o abatir los cánidos que entren en el monte. Con todo, la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu sostiene desde hace años, aportando registros de animales muertos y desaparecidos, que los cánidos han venido matando en este monte “sin ningún control”. La Guardería, dicen, ha sido incapaz de contener al lobo. El recuento este año es de unas 170 cabezas perdidas. La situación podría empeorar sin las restricciones al lobo desaparecen.