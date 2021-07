“Gracias a LA NUEVA ESPAÑA conocemos lo que ocurre en nuestros concejos, si no, estaríamos muy olvidados”. Palabra de María Jesús Seco, una mierense que ayer visitaba “Seguimos dando tira”, la exposición con la que se conmemora el 25 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, y que entra en su semana definitiva en la Casa de Cultura de Mieres, donde permanecerá hasta este próximo viernes.

Entre portadas y tiras cómicas, esta visitante pasea mientras explica que “siempre nos hemos informado a través de este periódico, y la verdad es que la exposición refleja muy bien lo que ha venido sucediendo en las Cuencas durante el último cuarto de siglo”.

María Rosa Cabo viene de Moreda. Llevaba días pensando en acudir a ver la exposición de LA NUEVA ESPAÑA, y ayer se decidió. “La verdad es que hay portadas muy espectaculares, pero me llamó especialmente la atención una tira cómica que enlaza el homenaje a los fallecidos en el pozo Sotón con el fin de la minería”, señala, antes de destacar “la creatividad que se demuestra en estas viñetas”. Para María Rosa Cabo, lectora “de siempre” de LA NUEVA ESPAÑA, la exposición “recoge fielmente lo que ha venido ocurriendo en las Cuencas. He vivido fuera y esta muestra supone también devolverme a la memoria momentos que viví o de los que me informé”, concluye esta allerana.