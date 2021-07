La presencia de grandes bolsas de agua paraliza la obra de cimentación del cuartel

La obra del nuevo cuartel de la Guardia Civil está detenida. Las labores que arrancaron a finales de febrero se encuentran paradas debido a la aparición en el subsuelo de grandes bolsas de agua, contratiempo que no estaba previsto en el proyecto, por lo que la adjudicataria ha optado por suspender las labores. El Ayuntamiento está a la espera de que el Ministerio les comunique las medidas que adoptará para retomar las obras. Todo apunta a que será necesaria una modificación del proyecto para abordar una actuación de estabilización del terreno.

La empresa adjudicataria inició el 23 de febrero las labores de movimiento de tierras, arrancando así una actuación que debía prolongarse hasta el mes de agosto del próximo año. El esperado cuartel, finalmente, no estará listo el próximo verano. De momento, la actuación se ha parado en seco. Las máquinas se han retirado y la parcela permanece vallada, pero sin ningún tipo de actividad. El contratiempo es importante. La ciudad llevaba más de una década esperando por este proyecto, dotado con 3,5 millones de euros y cuyo desarrollo coincide en el tiempo con otra iniciativa de calado: la construcción del parque de la Mayacina, ya en marcha.

El problema encontrado en la parcela del cuartel, situada justo en el acceso a la ciudad desde el enlace norte con la autovía, guarda relación con la presencia de bolsas de agua en el subsuelo. La zona próxima a estos terrenos era denominada durante la primera mitad del siglo XX como “la playa” debido a las inundaciones que provocaba las crecidas del río, ahora perfectamente canalizado. No obstante, los constructores consultados por este diario manifestaron ayer su extrañeza tras conocer que el proyecto no estaba adaptado a la posibilidad de encontrar importantes filtraciones. “Hubiera bastado con preguntarle a cualquier vecino veterano, ya que lo raro hubiera sido no encontrar agua”, apunta jocosamente un profesional del sector.

De momento se desconoce el tiempo que la obra permanecerá en punto muerto. El Ayuntamiento confía en que el contratiempo se solvente con celeridad, aunque no descarta que el proyecto se pueda retrasar varios meses. Lo cierto es que todo son especulaciones.

La obra del cuartel es de calado y es necesario profundizar en la excavación, ya que los garajes serán subterráneos. El doble inmueble que se levantará en la entrada norte a la ciudad contará con un amplio sótano compartido de más de mil metros cuadrados donde se ubicarán las cocheras con capacidad para una treintena de vehículos.

El futuro equipamiento, por el que la ciudad lleva una década esperando, plantea una diferencia significativamente sobre el inmueble original. El proyecto incluye dos edificios, uno de servicios y un segundo inmueble independiente con diez viviendas. La planta baja, con más de 300 metros cuadrados disponibles, albergará las oficinas de atención al público. En la primera planta se habilitarán las diferentes dependencias internas del cuerpo, como oficinas, despachos para las diferentes unidades.

El diseño del cuartel lleva ya tiempo cerrado, si bien hasta principios de febrero no se conocieron todos los detalles. Sobre la edificación, el Ministerio del Interior apuntó que han sido asumidas diversas modificaciones para dar respuesta a nuevas necesidades como “reubicación y reducción de la parcela y adaptación a las normativas vigentes”. Lo que no se tuvo en cuenta es el húmedo subsuelo que se extiende por toda la franja oeste de la ciudad. Hecha esta puntualización, el nuevo complejo contará con un vial interior que unirá las calles Gijón y Avilés y que será de uso exclusivo del acuartelamiento.