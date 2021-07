“Menos folletos y más protección”, claman en las Ubiñas al encarar otro verano sin gestión

“Menos folletos y más gestión”. Es el clamor de los vecinos del parque natural de las Ubiñas-La Mesa, que pasan otro verano sin Instrumento de Gestión Integral (IGI) y sin director al frente del espacio protegido. La publicación de unas nuevas guías turísticas, que incluyen rutas por el parque natural, ha indignado a los representantes vecinales: “Hace falta invertir el tiempo y los recursos en regularizar el parque”, señalaron. Aseguran que la conversación del espacio queda, un estío más, “en manos de la buena fe de los turistas y, sobre todo, de los vecinos”.

Justo el próximo mes, se cumplen cinco años sin un plan de gestión para el espacio protegido. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tumbó el documento tras una denuncia vecinal de dos parroquias de Teverga. El fallo se fundamentó en “la falta de una memoria económica”. Entonces, el Principado anunció que el plan se revisaría y estaría de nuevo listo para su aprobación definitiva en unos meses.

“Han pasado cinco años y la situación va de mal en peor”, señaló Auri Villar, representante de los vecinos en la vertiente lenense del parque natural. Tan mal, que algunos llevan más de nueve meses esperando por licencias de obra para pequeñas reparaciones en sus viviendas. “Vas de una oficina a otra y, al carecer de un plan de gestión, nadie sabe quién tiene la última palabra en las decisiones”, destacó Villar.

Problemas sobre el papel y sobre la tierra. Porque, tal y como señaló Auri Villar, “no hay una limitación clara de las zonas restringidas. Cada vez llegan más turistas y no el parque no está lo suficientemente protegido”. De parque natural, añade, “tenemos el cartel a la entrada y poco más”. Y otro cartel que dice que la zona es Reserva de la Biosfera: “De eso sí que no hemos recibido ninguna compensación, aunque tenemos que cumplir escrupulosamente con la normativa para el cuidado de la imagen y la riqueza natural del espacio”.

Lejos de recompensa, llevan años con pérdidas. Solo en subvenciones directas, el Ayuntamiento de Lena ha perdido 120.000 euros por la falta de Instrumento de Gestión Integral. Cifra que ronda los 400.000 euros en todo el espacio protegido –sumando los ayuntamientos de Teverga y Quirós, municipios en los que limita el parque natural de las Ubiñas-La Mesa.

La difícil situación del parque empeoró más hace unos meses. Fue entonces cuando el Principado anunció que Jaime Gordo, el que era director del parque natural, sería trasladado a la jefatura de comarcas forestales. Hasta ahora, los vecinos no han recibido ningún anuncio oficial sobre su sustitución: “No hay ningún otro parque natural en Asturias al que se le haya descuidado de esta forma”, afirmó, rotunda, Auri Villar.

Una “dejadez”, apuntan los vecinos, que llega en el peor momento. Cuando más turistas hay, por el “boom” de la montaña que siguió al confinamiento domiciliario para la protección sanitaria por la crisis del covid-19. Y cuando los osos ya llegan a los pueblos. En las últimas semanas, los vecinos han alertado de la presencia de plantígrados en las localidades de Tuiza y Xomezana de Arriba. Uno de los ejemplares, incluso, aparece grabado en unas imágenes captadas por la cámara de un apicultor de la zona. “Sin restricciones y con los osos a sus anchas, nos tememos que pueda ocurrir una desgracia”, alertan los vecinos.

Piden que se tomen medidas de inmediato. Aún sin plan gestor, sin director, dicen que es posible: “Deberían geolocalizar a los osos que están cerca de los pueblos para tenerlos controlados”, apuntan. El Principado replica que “marcar” a los osos es la última opción “tras agotar el resto de medidas del protocolo”.