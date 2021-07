Villaverde: “El primer gesto con el campus de Mieres es el Instituto de Biodiversidad”

“El primer gesto de la Universidad con el Campus de Mieres ya lo tenemos, es el Instituto Mixto de la Biodiversidad”. Así de contundente se mostró ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la inauguración de las décimas Jornadas Internacionales de Doctorado que se celebraron en Barredo. El responsable universitario ya había destacado de que la presencia de esta actividad en Mieres sirve para “transmitir esa imagen de que este es un gran campus de la Universidad de Oviedo, y queremos hacerlo con gestos como este, que tienen mucho de simbólico y también de realidad”. “Mieres es un espacio universitario de primer nivel y alberga actividades internacionales como son estas jornadas”, despachó Villaverde.

El Rector subrayó que la llegada del Instituto de la Biodiversidad “huye de la idea de los localismos: la mayoría de los investigadores son biólogos que están el campus del Cristo y no han tenido ningún inconveniente en trasladarse a un campus que les ofrece espacio, equipamiento y mucha comodidad para su trabajo, y cercanía a los espacios en los que van a trabajar”.

Además, sobre el desarrollo del campus de Mieres, Villaverde indicó que los plazos se comenzarán a conocer en otoño, toda vez que se formalice el consejo de campus y se nombre a la directora del plan estratégico, que sería la actual responsable de la Politécnica, Asun Cámara.

Palabras, todas ellas, que dejaron satisfecho al Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. “Yo me creo de verdad que se va dentro del plazo y del programa que se nos presentó en el Ayuntamiento para el desarrollo del campus”, dijo el regidor, que agregó que “hay que dar tiempo para llevar las cosas a cabo, porque no se pueden hacer de la noche a la mañana”. “De momento ya tenemos uno de los institutos y confiamos en que la hoja de ruta de la Universidad llene de contenido este campus, ya que era impresentable tenerlo sin actividad con los millones que se gastaron”, apuntó Vázquez. Y pese a todo, el regidor no se olvida del grado de Deportes. “Nosotros seguimos reivindicando el grado de Deportes, pero iremos viendo. El plan de la Universidad está bien, pero yo nunca creo que sea suficiente”, apuntó Vázquez, para agregar que “esto es un como un tren, los vagones van uno detrás de otro, y tirados por la máquina”. Y cuestionado por dónde está ahora el vagón con el grado de Deportes, el Alcalde se mostró claro: “Ahora mismo no lo sé, pero desde luego nosotros queremos que sea de los primeros”.

Las décimas Jornadas Internacionales de Doctorado de la Universidad de Oviedo reunieron ayer a 137 investigadores y están dirigidas especialmente a los estudiantes de doctorado, tanto de la Universidad de Oviedo como de otras universidades españolas y extranjeras, con el objetivo promover la difusión de la actividad investigadora de los doctorandos de las diferentes ramas del conocimiento y favorecer la exposición de los resultados obtenidos en investigaciones y tesis doctorales.