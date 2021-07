Los procesos por violencia machista se redujeron a la mitad en el confinamiento

Enero de 2021. Una mujer saltó desde la ventana de un primer piso en Langreo. Escapó de su maltratador, tras años de violencia de género. La caída le causó heridas en un brazo. El alma ya la tenía rota.

Huía del infierno. Un “infierno”, apunta las expertas consultadas por este diario, que se acaloró aún más durante el confinamiento por la crisis del covid-19: “Estaban en una cárcel”, afirman. Sin salida. Durante el año 2020, los procesos judiciales de violencia de género se redujeron a la mitad en los juzgados de las Cuencas –Mieres, Langreo, Laviana y Lena–: de 600 (en el año 2019) a 292. Los profesionales penales consideran que, en los próximos meses, esta cifra volverá a los registros anteriores. O, aún más probable, se superará: “Hemos vivido semanas teñidas de asesinatos”.

Lo dice María Martín, abogada penalista especializada en igualdad. La drástica bajada de casos judiciales en las Cuencas, en su opinión, obedece al patrón de conducta de los maltratadores: “Agreden para controlar, para ejercer su control sobre la víctima. Durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, ese control se ejercía más fácil y el agresor tenía la sensación de que estaba controlando a la víctima y subyugándola”, explica la letrada.

En una cárcel sin rejas. Veinticuatro horas al día. La disminución de procedimientos judiciales más llamativa, en las Cuencas, se registra en los juzgados de Langreo: de 213 casos en 2019, a solo treinta durante el año pasado. En Mieres, los procesos se redujeron de 187 a 136, mientras que en Lena pasaron de 72 a 41. En Laviana fueron 85. El “parón” de actividad durante tres meses no influye en estas cifras, ya que los casos podían seguir registrándose como servicio esencial. Ya casi de vuelta a la normalidad, la letrada Silvia Alonso apunta que “a día de hoy, no estamos recibiendo más denuncias”.

¿Se mantendrán, entonces, las cifras bajas? Es pronto para aventurar, pero María Martín considera que no. “Es muy probable que lleguemos a igualar el registro de procedimientos de años anteriores o, incluso, a superarlo. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos, por desgracia”. De nuevo, según la letrada, el patrón de comportamiento de los maltratadores: “A medida que las víctimas recuperan la normalidad, o esta relativa normalidad que trae el covid-19, se están incrementando las agresiones. Lo hemos visto en las últimas semanas, con días teñidos de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género”. Se contabilizan, a día de hoy, 17 mujeres muertas en lo que va de año.

Una de ellas era de Laviana. Fue el primer crimen machista en las Cuencas desde el 2 de junio de 2011. En esa fecha, un hombre mató a su mujer, de 64 años, en la localidad de Valdecuna. “Lo que tenemos que hacer ahora, ante la realidad que se plantea, es seguir protegiendo a las víctimas. Tenemos que seguir trabajando en ayudar a las mujeres y romper ese ciclo de violencia, buscar mejores mecanismos para protegerlas”, apunta María Martín. Un primer paso sería “facilitar las denuncias con la formación de todos los operadores jurídicos. La formación es la mejor vacuna contra el machismo”.

Consultas

Las denuncias no crecen, pero sí las consultas en los centros de mujeres. “Se están recibiendo cada vez más llamadas telefónicas, o correos electrónicos, de mujeres que solicitan información. Sabemos que las consultas no son lo mismo que las denuncias, aunque es un primer paso y las administraciones tenemos que dar nuestro apoyo”, destacó Nuria Ordóñez, concejala de Igualdad en Mieres. Lo mismo han percibido en Langreo y en San Martín del Rey Aurelio: “Desde el fin del confinamiento, tenemos más actividad en el centro de mujer. Pero es cierto que este servicio no se detuvo durante el confinamiento. Consideramos que la atención a las víctimas de violencia de género, como no podía ser de otra forma, es esencial”, señaló, rotunda, Gema Álvarez, edil de Igualdad en San Martín.

Los municipios de las Cuencas organizan, trimestralmente, reuniones de seguimiento sobre violencia de género. Encuentros en los que participan responsables municipales, fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación de Gobierno”. “Está previsto un próximo encuentro en el que se actualizarán datos, aunque la cifra de protecciones se mantiene prácticamente igual que antes de la crisis del covid-19”, adelantó ayer Nuria Ordóñez. Actualmente, hay 55 mujeres víctimas de violencia de género en seguimiento en Mieres. La cifra, según los últimos informes públicos, se eleva hasta las 77 en Langreo. Un total de 132 mujeres que luchan a diario por salir del infierno.