Susto en Sama. Pasadas las dos y media de la tarde, tres camiones de bomberos y una UVI móvil circulaban por el centro del distrito langreano. Su objetivo: llegar hasta el número 15 de la calle Cuetos, en dirección al barrio de La Joécara. Allí se había producido un fuerte “reventón” en el primer piso. No hubo heridos. La vecina que vive en el piso no estaba en casa en ese momento. Al perro, que sí se encontraba en la vivienda, no le ocurrió nada.

Tal y como explicaron familiares de la afectada, se produjo “como una explosión” en la vivienda, que alertó a los vecinos. Llamaron de inmediato al 112, que envío a bomberos, Policía Nacional y servicios sanitarios de emergencia. Hubo suerte, la mujer no estaba en casa. Se investiga qué fue exactamente lo que sucedió.