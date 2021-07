La ciudad también es para el verano

Organizado por varios comercios y establecimientos hosteleros de la ciudad, este festival, que espera recuperar su formato original el próximo año, cuando la pandemia sea ya poco menos que un mal recuerdo, se había convertido en referencia no solo en Mieres, sino también en Asturias. Ayer, fue el escenario del Mieres Centru Cultural el que acogía a la una de la tarde el concierto de “Pablo und Destruktion”. El artista gijonés fue el que inauguró con su guitarra, su inconfundible voz y sus letras cargadas de profundidad, estas sesiones matinales. Posteriormente, en la plaza del Vasco, hubo una sesión DJ para que la gente pudiera disfrutar de un vermú musical en la agradable mañana mierense.

El festival proseguirá los dos próximos domingos, con el mismo formato. “Thee Operators” tocarán el día 18 de julio, también en el Mieres Centru Cultural a la una de la tarde. La sesión DJ, que será a las 14:30 horas, se trasladará a la plaza del Ayuntamiento. Y para cerrar las matinales del “Mieres Underground”, el día 25 será “Peralta” quien ofrezca el concierto, mientras que la música pinchada se trasladará a la plaza de La Pasera. Las entradas para los conciertos tienen un precio de 8 euros.

Pero esta no es la única actividad que se podrá realizar en verano en el concejo. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento acaba de anunciar una novedosa iniciativa para el próximo fin de semana. Se tata de un “Mercáu Marineru”, que tendrá lugar entre el 16 y 18 de julio en el parque Jovellanos, y que organizan las concejalías de Turismo y Comercio y Hostelería. Y aunque a Mieres todavía no llegue el mar, no lo descarten por el cambio climático, sí que se podrá respirar ese ambiente costero. Desde el consistorio explicaron que en esta cita habrá expositores de venta de artículos de alimentación y artesanía, una feria de pulpo y actividades para los más pequeños de la casa “para que todo el mundo disfrute de un mercado que trasladará durante unos días el ambiente marinero al centro de Mieres”.

“Esta actividad se suma a otras que desde distintas áreas municipales se están desarrollando este verano con el objetivo de ofrecer actividades de interés para vecinos, vecinas y visitantes. Una oferta que va desde las rutas culturales temáticas o los campamentos urbanos para peques hasta actividades para adolescentes y jóvenes o la programación cultural que no para ni en época estival y que ofrece música, cine, títeres y exposiciones”, finalizaron desde el Ayuntamiento.