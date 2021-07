El Ayuntamiento respalda a los vecinos de las Ubiñas: “Si hay protestas, apoyaremos”

Los problemas en el parque natural de las Ubiñas comenzaron hace ya años. El último plan gestor fue rechazado por el Tribunal Supremo. A ese documento, hace cinco años, siguió un IGI “tumbado” por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Solo en subvenciones directas, el Ayuntamiento de Lena ha perdido más de 100.000 euros por esta falta de gestión.

“Es una situación sangrante”, afirmó la Alcaldesa. Desde su punto de vista, “existe una dejadez con el parque de las Ubiñas que no se da con otros espacios protegidos de la región”. El problema fue a mayores hace unos meses, cuando el Principado anunció el traslado del que entonces era director, Jaime Gordo, a la jefatura de comarcas forestales.

“Nos dejaron totalmente a la deriva”, claman los vecinos. Y el gobierno local les da la razón: “Es imposible gestionar así un espacio de tan alto valor paisajístico y natural”, destacó Álvarez. Hizo hincapié en que “la apuesta por el turismo del Principado, afirman siempre que pueden, es decidida. Parece que no entra en sus planes la promoción y el impulso de las Ubiñas”.

Extremo que no van a aceptar. “Estamos llegando al límite de nuestra paciencia. Si los vecinos deciden convocar manifestaciones o movilizaciones, estaremos con ellos”, declaró, rotunda, la Alcaldesa. Los problemas no se quedan en el papel, también sobre el terreno. Gema Álvarez llama la atención sobre el “pésimo estado” del acceso al parque. “Se rebacheó con la llegada de la Vuelta, y no han mirado más para esta carretera”, lamentó.

Los vecinos se sienten “engañados” por los responsables regionales. “Han incumplido sus promesas muchas veces”, claman. Una de ellas fue, tras la anulación del IGI en los juzgados, que el nuevo documento estaría listo “en unos meses”.