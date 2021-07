La inauguración de Fuentes de Invierno, la llegada del Rey Felipe y la Reina Letizia, entonces Príncipes, para la entrega del premio de Pueblo ejemplar a Moreda o irónicos dibujos sobre el esquí o las huelgas mineras. Estas son algunas de las portadas y viñetas que desde ayer se pueden ver en el Centro Cultural de Moreda, que acoge hasta el próximo 29 de julio la exposición “Seguimos dando tira”, con la que se conmemora el 25.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. La allerana es la tercera parada de un periplo que arrancó en Sama y que siguió en Mieres, con una gran acogida en ambas capitales comarcales.

Fabián Díez e Higinio Alonso fueron dos de los primeros visitantes de la muestra. Dos amigos que decidieron pasar a ojear esta selección de primeras páginas que tratan de dibujar el último cuarto de siglo en los valles mineros. “La verdad es que tener una edición en Las Cuencas es muy positivo, porque puedes enterarte de ciertas cosas que de otra forma no podrías”, señala Díez, que pone como ejemplo “cuando vas de vacaciones, normalmente llega otra edición, y aunque hay información de las comarcas mineras, no es lo mismo”. Mientras pasea por la exposición se detiene ante la portada de la que hace unos días se cumplieron nueve años: la llegada nocturna de los mineros a Madrid durante la marcha de 2012. “Son imágenes que me temo que nuestros hijos ya no van a poder volver a ver, como sí las vivimos nosotros, y especialmente los que venimos de familia minera”, apuntó.

Higinio Alonso trabaja en una urbanización del puerto de San Isidro. Sonríe con una viñeta de Alfonso Zapico en la que satiriza la extensión de la campaña de esquí. “La exposición recoge muy bien los últimos 25 años de las Cuencas, tal y como los vivimos”, apunta.

La exposición “Seguimos dando tira” se podrá visitar de 12 a 14 horas y de 16 a 21 horas los días laborables, hasta el 29 de julio. El aforo máximo permitido, por cuestiones sanitarias, es de 8 personas.