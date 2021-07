La concejala socialista Lidia de la Lama dejará el Ayuntamiento de Mieres oficialmente en el próximo Pleno, tras cinco años como edil del PSOE. Lo hace, tal y como ella misma explicó, por “motivos profesionales”, que hacen incompatibles las dos labores. “Ahora, desde otra posición, seguiré trabajando día a día por conseguir ese Mieres para vivir y disfrutar que todos nos merecemos”, manifestaba De la Lama ayer, al comunicar su renuncia.

“En estos momentos, obligaciones laborales y nuevos retos profesionales me exigen exclusividad y no podría dedicar el tiempo necesario y que me gustaría a mi labor como concejala en el Consistorio mierense”, señalaba la todavía edil, que aseguró que “es una decisión muy meditada y, aunque echaré de menos la vida municipal, estoy ilusionada por retomar mi actividad profesional”.

Lidia de la Lama llegó al Ayuntamiento de Mieres en 2017. Entró en el Grupo municipal Socialista en sustitución de Jovino Fernández Santorum, que había renunciado a su acta. En el año 2019, la todavía edil formó parte de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales como número tres de una lista encabezada por Gloria Muñoz, y que obtuvo cuatro ediles.

“En estos momentos pongo fin a una etapa en la que he aprendido mucho, tanto a nivel político como personal. Una experiencia enriquecedora en la que siempre he contado con el apoyo de mi familia y amistades, y que, además, me ha permitido conocer más la ciudad en la que vivo y a sus vecinos y vecinas”, valoró Díaz.

Desde el PSOE de Mieres aseguraron que De la Lama “desarrollará sus nuevas labores profesionales con la misma ilusión y seriedad con las que realizó su labor de concejala”.