El campus de Mieres acerca las nuevas tecnologías de la ingeniería a sus alumnos

La Escuela Politécnica de Mieres es pionera en la introducción de nuevas tecnologías en la ingeniería dentro de sus propias asignaturas. Un avance que repercute directamente en sus alumnos, ya que al introducirse en el mercado laboral, ya contarán con una formación complementaria que “será imprescindible para trabajar”. Se trata de la metodología BIM (Building Information Modeling), que permite documentar todo el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería para poder ser utilizado por todos los agentes que participan en él, desde el diseño, la ejecución, la conservación, la gestión de los residuos, recuperación y reciclaje. Este tipo de herramientas se utilizan ya en la ingeniería, no sólo en España, sino en el resto del mundo.

La Universidad de Oviedo no es ajena a este fenómeno y sus escuelas de ingeniería ya ofrecen cursos de formación transversal en esta metodología. Sin embargo, es en la Escuela Politécnica de Mieres donde se ha introducido en sus planes docentes. Algo que se está realizando de forma paulatina, pero que ya es una realidad en el cuarto curso del grado de Ingeniería Geomática. Tal y como explica la profesora Cristina Allende, al introducir el BIM en Geomática “esta rama de la ingeniería adquiere su mayor relevancia en el registro o digitalización de todo tipo de proyectos de ingeniería y arquitectura ya existentes, y en la geolocalización de estos proyectos durante sus fases de diseño y ejecución”.

Da cuenta la docente de que el BIM “está implantándose en sectores como el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería de la construcción y la fabricación o la ingeniería industrial, tanto en entornos privados como en instituciones públicas”. Pero no sólo eso, hay un real decreto para la incorporación de esta metodología en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes “que está marcando su obligatoriedad para implantarlo a nivel nacional”. Y desde el ámbito privado también se está promoviendo la formación y reciclado de los profesionales para adaptarse a estas tecnologías. Por ello, los futuros ingenieros que no hayan tenido contacto con esta metodología BIM estarán obligados a realizar un curso para adaptarse a ella, algo que no les ocurrirá a los estudiantes de la Politécnica de Mieres.