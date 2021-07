El Conservatorio, a la casilla de salida

Aclarado ya que el Principado no está obligado a hacerse cargo del equipamiento, la Mancomunidad busca ahora que incremente su apoyo. La financiación regional llegó a los 250.000 euros pero ha disminuido en los últimos cinco años, situándose ahora en 173.400. El resto de la cuantía hasta los 600.000 euros lo aportan en su mayor parte los cinco concejos de la comarca del Nalón además de las familias de los alumnos.

El ente supramunicipal acudió a los tribunales en 2018 después del fracaso de la negociación con la administración autonómica para disponer de mayores recursos. La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, había modificado el escenario. Esta normativa llevó al cambio de los estatutos del ente supramunicipal, suprimiendo en sus fines la mención al centro musical.

Los máximos responsables de la Mancomunidad manifestaron su preocupación por el riesgo de incurrir en una gestión impropia, lo que justificó la presentación de un recurso judicial contra el Principado para que asumiese el centro. La sentencia del TSJA abre la puerta a que el organismo comarcal pueda seguir prestando el servicio con el soporte de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local. Para ello necesita un informe del Principado que constate que no se duplica ese servicio en la comarca. También se requiere un documento que refleje que existe suficiencia presupuestaria para prestarlo.

La Mancomunidad decidió no recurrir y solicitó una reunión con la consejera de Educación, Carmen Suárez, para reclamar mayor financiación para el Conservatorio. Un encuentro en el que el presidente del ente comarcal, Marcelino Martínez, apreció “muy buena disposición”. Esta petición ya fue trasladada a anteriores responsables del departamento regional, en todos los casos sin éxito. Incluso se llegó a paralizar la demanda judicial ante la llegada del nuevo Gobierno regional para intentar alcanzar un acuerdo. Pero no se logró y fue reactivado.

En este escenario surgió la “Plataforma ciudadana de apoyo al Conservatorio. Stop juicio”, impulsada por la comunidad educativa, que inició una campaña de movilizaciones para pedir que se paralizase la demanda y se retomase la negociación política. Sus responsables aseguraron que el proceso judicial ponía en peligro a la institución y los puestos de trabajo. Si el Conservatorio pasase a depender del Principado, su futuro se vería comprometido, ya que no existe subrogación de personal entre administraciones públicas.

El Consejo Escolar del Conservatorio y los trabajadores exigieron a la Mancomunidad en varias ocasiones que retirara la demanda interpuesta. Estos últimos llegaron a pedir que el Ayuntamiento de Langreo asumiese el equipamiento. También el Principado había planteado que alguno de los Consistorios del Valle se hiciese cargo del centro. El Conservatorio del Nalón se creó en 1983, gestionado por el Ayuntamiento, y en 1986 pasó a depender de la Mancomunidad.

Gestión

El ente supramunicipal señaló que el recurso judicial no ponía en peligro el funcionamiento del Conservatorio y que su objetivo es “conocer de quién es la competencia para gestionar el centro para no incurrir en ninguna ilegalidad”. Acudió a los tribunales tras encargar en 2018 un informe, que se unía al elaborado dos años antes a petición del Ayuntamiento de Langreo, en los que se apuntaba a que la gestión del Conservatorio no era competencia de la Mancomunidad.

En medio de la batalla de competencias se encontraban alrededor de 200 alumnos y 23 trabajadores que han visto como, semanas atrás, la sentencia del TSJA despejaba el camino. Ahora habrá que esperar a la respuesta de la Consejería de Educación a la reclamación trasladada desde el organismo comarcal días atrás y se constará si sigue la línea de mandatos anteriores, sin aportar más recursos para el Conservatorio, o cambia de postura.