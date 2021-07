No hay fiesta en el valle del Nalón que no termine con la tradicional jira de lunes y las fiestas de Santiago en Sama, a pesar de la pandemia, cumplieron con la tradición. Eso sí, en un formato mucho más reducido que en otras ocasiones y en las terrazas de los establecimientos hosteleros del distrito. Así no faltó el bollu preñáu, la empanada o la tortilla de patatas, típico menú de los romeros, regados con buena sidra.

Y es que los vecinos de Sama no están dispuestos a que el coronavirus les amargue las fiestas, aunque cumpliendo siempre las medidas sanitarias para evitar males mayores. Así lo aseguraba ayer Cristina Secades quien explicaba que “han sido unas fiestas un poco especiales por las circunstancias, pero bueno, tenemos que animarnos y salir un poco”. En cuanto al programa, centrado mayoritariamente en los conciertos y actividades que se ofrecieron en los establecimientos hosteleros de Sama, esta vecina señaló que “ha estado todo muy bien, quizá nos faltaron un poco las atracciones para los niños, pero entendemos que con esta situación no podía ser, ya volverán”. También aplaudió la programación festiva Alejandro Vivo, quien aseguró que los conciertos en los bares “suplieron un poco la falta de orquestas, porque al final había ambientillo por las calles, que siempre se agradece”. A Luz Divina Marinas, que disfrutaba con sus amigos de la jira, apuntó que “nos los hemos pasado muy bien todos los días de fiesta” y Ana María Braña agradeció que, a pesar del coronavirus “hayan organizado las fiestas, que han estado muy bien”.

Y con la jira se ponía el broche a las fiestas de Santiago Apóstol que arrancaron el pasado viernes con las primeras actuaciones musicales en calles, plazas y terrazas de los locales hosteleros. Las fiestas, organizadas por la asociación “Hostelería de Sama” y con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, contaron con un buen número de artistas asturianos de gran popularidad. Así, actuaron “Kordinaos”, “Dr. Nekro”, “The Cousins”, Fran Tejado, Pablo Valdés, Chiqui Carrasco, Silvia Joyanes, “CH2”, David del Río, “FL Covers”, “La Movida”, “Son de la Calle”, “Cassettres”, “Grupo D´Cano”, Portu Martínez y Javier Colero y “MBolados”. También participaron tres agrupaciones del concejo como son el Coro “Santiaguín”, la Banda de Música de Langreo y la Banda de Gaites Llangréu, que animaron sin duda estas celebraciones.