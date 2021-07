La Plataforma por el Soterramiento duda de que las obras se retomen este año

Estos trabajos, como apuntó Adif, saldrán a licitación por 15,2 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses. El contrato, el primero de los que se adjudicarán con una inversión total de 40 millones, sería para la ejecución del proyecto constructivo del montaje de vía, electrificación, drenaje, instalaciones de protección civil y seguridad, y obras complementarias del túnel de Langreo. También incluye las dos zonas anexas a las rampas de acceso al tubo, donde es necesario construir una nueva plataforma ferroviaria, con todas sus capas portantes, drenaje, electrificación, instalaciones ferroviarias de la plataforma y estructuras. Asimismo, contempla el levantamiento y retirada de la vía, catenaria e instalaciones de seguridad del trazado ferroviario provisional en superficie, para la liberación de los terrenos. Se autoriza la licitación de los trabajos, pero no se sabe cuándo podrán comenzar. Y al respecto, García fue claro al señalar que, como habían denunciado, “las obras no se van a reanudar en 2021, por mucho que lo venda el PSOE”. También indicó que la Plataforma no acepta que se incluyan la reforma de la playa de vías de El Entrego y Sotrondio “como obra del soterramiento”.

El portavoz del colectivo también dio cuenta del gasto, por parte del Ayuntamiento, de una partida de 85.000 euros para arreglar los desperfectos ocasionados en las estaciones de Feve de Sama y La Felguera, así como el resto de la zona de la obra, “debido a sabotajes y pintadas”. En este sentido, García, señaló que “nadie controla la seguridad en el área de las actuaciones, el acceso sigue siendo libre, con lo que instamos a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, a que tome las medidas oportunas para evitar que se den estas situaciones”. El portavoz de la plataforma también aludió al proyecto de reforma integral del barrio de El Puente. “En abril solicitamos ser partícipes del modelo urbanístico junto a la asociación de vecinos y la alcaldesa dijo que iba a convocar una asamblea general de vecinos, tres meses después no ha hecho nada”, subrayó.