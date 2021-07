Tras autorizar el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) el proyecto de la instalación de vías y electrificación del nuevo túnel de Langreo de la antigua línea de Feve, el organismo estatal acaba de sacar a licitación las obras para reconfigurar la playa de vías en la estación de El Entrego. Esta actuación, según consta en la documentación, se integra en el proyecto del soterramiento de las vías en Langreo.

Los trabajos salen con un presupuesto de licitación de 719.043 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las ofertas podrán presentarse hasta mediados de septiembre con lo que, si no hay impedimento, arrancarían en el último trimestre del año. El proyecto, como refleja el Adif, supone la mejora de la seguridad en los pasos entre andenes existentes, en su mayoría de tipo asfáltico, sustituyéndolos por pasos de caucho antideslizante. Además, se instalarán señales de advertencia para los viajeros en los pasos en que no dispongan de señalización existente.

A principios del mes, el Adif licitó también un proyecto similar, en otra estación de la línea Gijón-Laviana, en la de Sotrondio. Los trabajos, destacaba entonces el organismo ferroviario, se enmarcan en un plan de mejora de las estaciones de la línea y “supondrá mejoras sustanciales en la explotación ferroviaria”. Como ocurre con el proyecto de El Entrego, está vinculado al soterramiento de las vías en Langreo, ya que se incluyen dentro del convenio firmado por el Principado, Adif y el Ayuntamiento de Langreo.

Tras estas dos pequeñas obras, pendientes se encuentran el resto de trabajos para culminar las obras del soterramiento que deberá desarrollar el Adif y que sumarán un total de 40 millones de euros. De momento ya se ha autorizado la licitación, por 15,2 millones y un plazo de ejecución de nueve meses, del proyecto constructivo del montaje de vía, electrificación, drenaje, instalaciones de protección civil y seguridad, y obras complementarias en el túnel de Langreo. También incluye las dos zonas anexas a las rampas de acceso al tubo, donde es necesario construir una nueva plataforma ferroviaria, con todas sus capas portantes, drenaje, electrificación, instalaciones ferroviarias de la plataforma y estructuras. Asimismo, contempla el levantamiento y retirada de la vía, catenaria e instalaciones de seguridad del trazado ferroviario provisional en superficie, para la liberación de los terrenos.

El Principado, por su parte, se ocupará de la última fase de las obras del soterramiento, la urbanización de los terrenos liberados con las obras. El compromiso de gasto plurianual para el Principado para la actuación asciende a más de 11 millones de euros hasta 2023. A los 9,9 millones que serán financiados con fondos mineros del Plan del Carbón 2013-2018 se unen fondos propios para gastos asociados a los trabajos. Para este año, el presupuesto regional incluye 1,6 millones de euros, que se destinarán fundamentalmente al nuevo acceso a Valnalón. Sobre este proyecto, se construirá una nueva glorieta ubicada a la altura de la nave de servicios municipales de Langreo. El vial circunvalará todo el área empresarial para acceder al polígono por su parte trasera. Para construir el nuevo acceso, en un primer tramo se aprovechará el trazado de la carretera de Pajomal y posteriormente se acondicionará un vial existente, colindante con Valnalón y el pozo Candín.

La función principal de esta vía será dar una alternativa de conexión al área industrial de Valnalón y conseguir así descongestionar la entrada actual, que soporta un gran volumen de tráfico, especialmente de vehículos pesados.

“Parece que a la Plataforma le gusta que las cosas no vayan bien”, afirma Carmen Arbesú

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, salió ayer al paso de las declaraciones realizadas por el portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo, David García, que aseguró que el Ayuntamiento de Langreo se había gastado 85.000 euros para reparar los “sabotajes” que habían sufrido las estaciones de Sama y La Felguera, así como otras zonas de la obra del soterramiento. “No se pueden inventar la realidad, no saben de lo que están hablando”, apuntó Arbesú, señalando que el Ayuntamiento “no tiene dinero ni permisos para hacer esos trabajos ya que no se trata de dependencias municipales, el Consistorio no las gestiona”. La regidora también fue muy crítica con la postura de la plataforma, “que vive del pasado, una vez que ya está firmado el convenio, que es la base, y que sólo va a haber avances, y a ellos parece que les gusta que las cosas no vayan bien, pero no tienen razón, en los próximos meses estará todo y así lo verán los vecinos, mientras que ellos están tomando el pelo a la gente”. Y es que desde el colectivo se mantuvo esta semana que no se van a cumplir los plazos previstos, con un ataque directo a la alcaldesa y a la gestión que están desempeñando respecto a este proyecto del soterramiento de las vías de la antigua línea de Feve. Por último, Carmen Arbesú señaló que “hay unos compromisos de fechas que se van a intentar cumplir y sabemos que la tramitación administrativa va todo lo rápido que puede”. El gobierno local, por su parte, “tratará de exigir celeridad en el desarrollo del proyecto”.