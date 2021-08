“La Confederación Hidrográfica dirá lo que se puede hacer con las piscinas de Pénjamo”, afirma el ejecutivo langreano

“Damos los pasos lo más rápido que podemos. Este es otro más”, aseguró ayer el primer teniente de alcalde de Langreo, Javier Castro, después de que la Consejería de Cultura enviase a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico el estudio elaborado sobre la viabilidad de recuperar las piscinas de Pénjamo. El organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “resolverá” y marcará “lo que se puede hacer en los terrenos”, dijo el edil. Mientras el portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, considera que los últimos acontecimientos, incluida la elaboración del informe, “suenan a excusa, a poner pegas para no recuperar las piscinas de Pénjamo”.

Castro apunta a las posibilidades que existen tras el análisis del estudio enviado a la Confederación Hidrográfica: O permite recuperar las instalaciones tal y como están construidas, manteniendo el arroyo El Fresno soterrado, o bien se tiene que sacar a cielo abierto el cauce, que discurre bajo el vaso grande, “y entonces se verá cómo afecta a la parcela y qué proyecto se puede encajar en el resto de la parcela”. Una tercera opción sería buscar un lugar alternativo. Respecto a esta última, el edil indicó: “Si quisiéramos otra ubicación habríamos descartado la inicial y no se ha hecho. La prioridad es recuperar las instalaciones de Pénjamo”.

El gobierno municipal quiere dejar claro que Langreo “necesita otras piscinas al aire libre”. Actualmente solo tiene unas de gestión pública, las de Riaño. Tanto estas como las de Pénjamo fueron clausuradas por el Principado, su propietario, en 2010. Castro reconoce, tras estudiar el informe, que “todo indica que la afección (del arroyo) es grande”.

La consejera de Cultura, Berta Piñán, aseguró en la Junta General que la Confederación Hidrográfica reflejó en su informe que “hay que procurar una recuperación ambiental del cauce del reguero El Fresno proponiendo una ordenación hidráulica a cielo abierto”. Cultura encargó que se estudiase un trazado que “sustituya los tramos soterrados”. La propuesta para sacar a la superficie el arroyo, que pasa por el medio del vaso grande y afecta también al interior, se recoge en el documento remitido al organismo estatal, indicó Castro.

El concejal socialista indicó que “primero se tiene que analizar lo que se puede hacer en las instalaciones para después presentar un proyecto estudiado de forma conjunta entre la Consejería y el Ayuntamiento”. “Tiene que existir consenso”, añadió. Castro aseguró que “ya estamos cerca de poder empezar a trabajar en el proyecto”.

El ejecutivo langreano defiende el mismo modelo del complejo deportivo de Riaño. “El Ayuntamiento no se puede hacer cargo de una ruina ni invertir en una propiedad que no es nuestra”, indicó el edil. Por eso, primero el Principado tiene que destinar la inversión necesaria para su recuperación para cederlas al Consistorio. “Si se hubiese permitido la cesión que pretendía la administración regional en 2010 este gasto no sería necesario”, subrayó el edil. El equipo de gobierno local defiende que en todo caso el Consistorio podría cofinanciar pero critica que se hayan reservado dos millones del remanente para el proyecto, que aún hay que elaborar, ya que solo se pueden invertir si “adjudica antes de final de año”.

Unidas por Llangréu

Mientras Unidas por Llangréu apunta que “todo indica que la Alcaldesa (Carmen Arbesú) no quiere recuperar las piscinas de Pénjamo”. Por eso pide a la regidora que “diga de una vez por todas si tiene una alternativa” y destacó que el PSOE no apoyó su moción para destinar dos millones a las instalaciones. “Se están poniendo pegas”, indicó Jesús Sánchez. El edil remarcó que “lo normal sería que el promotor de la obra presente su proyecto a Confederación y que lo valore, no lo que está ocurriendo”.