A lo largo de toda esta semana, la imagen ha sido la misma: una parte de los accesos a la Casa de Cultura “Escuelas Dorado” de Sama está cerrado por precinto de la Policía Municipal de Langreo. El motivo: la caída de varios cascotes, procedentes de la fachada del edificio. Por el momento, los restos caídos no se han retirado, y tampoco hay avances en el arreglo de la fachada. Los vecinos y usuarios de la Casa de Cultura denuncian que se trata de un hecho que “demuestra cierta desidia, algo de pasotismo”. “Un día o dos se puede estar así, pero no toda la semana”, recalcan, reconociendo eso sí que “puede que agosto no sea el mejor mes para tratar con los seguros. Pero se ofrece muy mala imagen”.