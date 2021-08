Paréntesis vacacional

El mes vacacional por excelencia es agosto. De momento en Asturias sigue fiel al conocido dicho de “primer día de agosto, primer día de invierno”, aunque el personal se consuele con que septiembre suele ser muy bueno.

Este año da la impresión si se compara con el anterior, muchos han liado el petate y se van escapando unos cuantos días. Básicamente a destinos nacionales, e incluso por nuestra propia región, tan desconocida para los propios asturianos. Lo de “fatiar” con historias de viajes al Caribe ya pasó de moda.

Presta ver en diversos establecimientos avisos que anuncian cierres por vacaciones de determinados días, señal inequívoca de que no les ha ido del todo mal, tomándose unos días de merecido descanso. Otros, desgraciadamente, las suerte les fue esquiva, y su cierre ha sido definitivo. Por Langreo, pese al clamor popular, llevamos más de una década con las piscinas de Pénjamo en pura ruina, algo que sobre todo en esta época daría respiro a muchos habitantes de la zona. Mientras tanto siguen enfrascados en lo de galgos o podencos, y se dilapidan millones en autenticas chorradas.

Otra mala noticia es la negativa de Iberdrola de ceder al Ayuntamiento el funcionamiento de las compuertas que regulan el agua del Nalón, por lo que decenas de deportistas se ven privados de practicar el piragüismo. ¡Mala uva tienen!

Afortunadamente los políticos también se van este mes, buena noticia, pues igual todo funciona mejor sin ellos. E igual no sería extraño que con el cambio climático que una buena temporada nos venga un calor de los de asfixiar, pero como que no lo veo, pues la simple muestra no es otra que a los que nos gusta madrugar ya podemos comprobar –y estamos en los inicios del mes– que los praos cercanos tan “rosaos” muy guapos. Nada: a disfrutar todo lo que se pueda, que en septiembre vienen curves.