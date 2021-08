Unidas por Llangréu: “El gobierno local fracasó en la gestión de las ayudas covid”

Unidas por Llangréu califica de “fracaso absoluto” la gestión de las ayudas covid por parte del equipo de gobierno socialista. El portavoz del grupo municipal que integran IU y Podemos, Jesús Sánchez, aseguró que “hace un año todas las administraciones tenían una prioridad, las ayudas para los afectados por la crisis sanitaria provocada por el covid-19 y el ejecutivo de Langreo ha sido incapaz de responder a este reto”.

“De los 840.000 euros consignados no llegan a 250.000 euros las ayudas repartidas, alrededor del 29%”, subrayó el edil. Sánchez afirmó que “a los autónomos y hosteleros les llegaron alrededor de 230.000 euros”. A las familias el 2,5% de los 350.000 euros reservados, lo que supone que se distribuyeron 8.600, lo que es, comentó Sánchez, “ridículo y vergonzoso”.

Comentó el portavoz municipal de Unidas por Llangréu que el equipo de gobierno municipal “mostró una vez más su falta de sensibilidad con quien lo pasó y lo está pasando mal”. “Ha sido incapaz de hacer llegar las ayudas”, dijo. Jesús Sánchez considera que la Alcaldesa, Carmen Arbesú, y al ejecutivo socialista “deberían pedir disculpas”.

La regidora, señaló, “tiene que abandonar el postureo y pensar en trabajar para resolver los problemas de los vecinos del municipio”. El portavoz municipal de Unidas por Llangréu destacó que “no se tuvo criterio ni acierto ni las bases adecuadas” para estas convocatorias impulsadas por el Ayuntamiento para paliar las pérdidas económicas causadas por la crisis sanitaria.

“Es bochornoso que después de un año nos encontremos en esta situación”, afirmó Sánchez, que destacó que su grupo había propuesto que las ayudas se elevasen desde las 840.000 a los 1,3 millones de euros, iniciativa que no fue finalmente aceptada.

La cuantía aprobada para hacer llegar a las familias más afectadas por los recortes de ingresos a causa de la pandemia del covid-19 no llegó al 2,5% del importe total reservado. El Ayuntamiento recurrió a dos convocatorias diferentes después de que en la primera de ellas solo se presentasen 56 solicitudes.

En la segunda se registraron otras 31, con lo que el total fue de 87. De ellas fueron aprobadas menos de la mitad, 41. El resto o no cumplió los requisitos exigidos o no presentó la documentación solicitada por el Consistorio. Las ayudas concedidas oscilaron entre los 150 y los 350 euros. Entre los motivos de denegación de las ayudas a las familias se encuentran los de no llevar un año empadronadas o superar el límite de ingresos establecidos en las bases.

El portavoz municipal de Unidas por Llangréu hizo hincapié en que el 97,5 por ciento de la partida consignada para las ayudas a las familias por las pérdidas de ingresos durante la crisis sanitaria ha quedado sin gastar. “Ese cantidad tenía un destino fijo y si no se destina a las ayudas por el covid irá al remanente”, remarcó.

El dinero se entrega a las familias en “tarjetas monedero” que se pueden emplear para adquirir “todo tipo de bienes y servicios, salvo bebidas alcohólicas, tabaco, juegos de azar, artículos de lujo y el pago de suscripciones o cuotas, en los establecimientos del concejo que participan en la iniciativa”. En esta convocatoria no entraron aquellos hogares que perciben ayudas directas como el salario social o el ingreso mínimo vital.

El plazo para que los establecimientos del municipio se adhiriesen al programa de tarjetas prepago tuvo que ser ampliado también después de que solo se presentasen 56 solicitudes. Finalmente se sumaron a la iniciativa 140 negocios de los distritos de Sama, La Felguera, Lada, Ciaño y Riaño.