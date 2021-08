Fondos contrarreloj: faltan 30 proyectos por firmar y deben estar hechos en 2 años

Los ayuntamientos mineros solamente han firmado con la administración autonómica una docena de los 42 proyectos que se tutelarán desde el ámbito local. Otras dos iniciativas, que dependen de la consejerías de Presidencia y Vivienda, ya tienen autorización para licitarse. El resto, casi una treintena, aún no tienen el convenio entre ayuntamiento y Principado rubricado. Desde el Gobierno regional consideran que se puede cumplir con los plazos. Fuentes del ejecutivo de Adrián Barbón indicaron que “este paso no debería ser un impedimento para que los ayuntamientos fuesen avanzando la tramitación y elaborando los correspondientes pliegos, con lo que las obras se podrían licitar de forma inminente tras la firma”.

Uno de los problemas con los que se enfrentan los Ayuntamientos son la interpretación de los convenios por parte de los trabajadores municipales. En algunos no hay problemas para ir adelantando el “papeleo”. En otros, sin embargo, exigen que el convenio esté ya rubricado, y ahí llega el problema de plazos. El Principado es consciente de esta situación y, tal y como ha podido saber este periódico, se está viendo la posibilidad de ayudar a los consistorios para que puedan cumplir los plazos a través de diversas fórmulas que ayuden a agilizar la parte administrativa. Porque, eso sí, en el Principado no quieren hablar de nuevos aplazamientos: las fechas son las que están y hay que cumplirlas. También con el plazo de finalización de las obras.

De ahí que ahora los fondos mineros vayan a contrarreloj. Un ejemplo de lo que puede suceder es el proyecto del ferial de Langreo. Recientemente aprobaba en el Pleno el proyecto de los accesos al recinto ferial de Talleres del Conde. Aún falta la firma del convenio con el Principado, con lo que el expediente está parado y no se puede sacar a concurso. Esta iniciativa conlleva un plazo de ejecución de 25 meses, por lo que si no se inicia de forma inminente, puede que no se llegue al citado 30 de septiembre de 2023 con la obra acabada. La obra conlleva una inversión de 2,6 millones de euros que pagarán entre el Instituto de Transición Justa y el Principado. Pero está por ver lo que ocurre si no cumplen con los plazos establecidos, ya que en la actualidad hay dos millones de euros de pasados proyectos de fondos mineros en los que el Ayuntamiento no cumplió los plazos y tuvo que pagar con su dinero.

Langreo no es el único caso, Mieres lleva años reclamando al Principado los dos millones de euros que se invirtieron en el pozo San José, en Turón.