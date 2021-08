El geriátrico del Montepío en Felechosa aspira a sumar 200 residentes estables

La residencia geriátrica que el Montepío tiene en Felechosa crece año a año. Los objetivos que se marca son ambiciosos. La dirección del centro espera llegar a mantener 200 residentes estables, una cifra que supondría una garantía económica y que ahora se está consiguiendo a base de las reservas de estancias “respiro” (temporales). De hecho, las previsiones es que durante este agosto, ese volumen de clientes sea una tónica habitual.

Explican los responsables del centro que “desde que en marzo se desbloqueasen las estrictas limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias para los nuevos ingresos, pudieron realizarse algunas de las altas bloqueadas que aguardaban desde enero”. “Ya en el mes de marzo superamos los 170 residentes, cifra que solo se había alcanzado en agosto de 2019. En la actualidad tenemos a 195 residentes”, apunta Raquel Villa Posada, la directora del complejo allerano, para agregar que “con las reservas de ingresos previstos, esperamos cerrar el mes superando la cifra de los 200 usuarios. Pero el objetivo es que todos sean usuarios estables”.

Dos factores fundamentales han sido los que han conseguido que la residencia que el Montepío de la Minería se haya posicionado en esta situación a la hora de captar residentes. Por una parte, el geriátrico de Felechosa se mantiene, desde que se inició la pandemia, como un centro “covid-free”, esto es, que no han tenido ni un solo caso en toda la pandemia. “Hemos tenido trabajadores que dieron positivo, pero no llegaron a entrar en la residencia. Se siguieron los protocolos, se mantuvieron aislados, y aquí no hubo ningún contagio”, señalaba Villa Posada,

Ahora, con esta quinta ola, tampoco quieren sumar ningún positivo, pero no son ajenos a la necesidad de que los residentes salgan fuera de los muros del complejo. Y por ello, esta semana celebraron una “excursión burbuja” al Puerto Braña, un viaje con medio centenar de residentes que disfrutaron del pueblo de La Raya.

Por otro lado, los tratamientos y servicios de recuperación también genera un buen número de ingresos. Uno de los grandes atractivos que ha supuesto el incremento de residentes son los tratamientos de recuperación tras una hospitalización. “Las familias que depositan en nosotros la confianza de la recuperación de sus seres queridos tras largas estancias en el hospital que deterioran la salud física y mental de sus mayores, que serían estancias medias de 2 a 3 meses”, explica la directora del residencial. Además, la unidad de recuperación postcovid “ha contribuido a la recuperación de una docena de pacientes postcovid con muy buenos resultados”. El verano también es una fecha en la que Felechosa recibe muchos residentes que se acogen a los programas de “respiro vacacional”.

Llegar a esos 200 residentes permitiría al Montepío tener una gran solvencia económica con uno de sus estandartes, al tiempo que también conllevaría un refuerzo de la plantilla para asumir ese volumen de residentes. O lo que es lo mismo: más empleo en las Cuencas.