El centro social que resucitó a un pueblo

Corría el año 2011, cuando varios vecinos de la localidad riosana de Muriellos, en el corazón del Aramo, decidió poner en marcha una asociación para tratar de recuperar una vida que poco a poco se había ido apagando en el pueblo. Diez años más tarde, sus logros les han llevado a presentar una candidatura al “Pueblo Ejemplar” de Asturias. Animados por el Ayuntamiento, “Los de Muriellos”, que así se llama el colectivo, apelan al corazón. Seis metros cuadrados de centro social han servido para que este núcleo de apenas una treintena de vecinos vuelva a tener vida. Ahora, aspiran a más.

Luis Alfonso Álvarez es el presidente de la asociación. Junto a él, el secretario, José Manuel Sariego. Pasean por las calles de la localidad saludando a los vecinos que se encuentran. Es verano, y la población aumenta un poco aunque, no se engañen, no llegan al medio centenar. Mientras caminan, señalan hacia alguna de las joyas del pueblo: sus once hórreos.

Tras unos pasos llegan a unos cimientos. Los miran con ilusión. En esos cimientos está buena parte del futuro de Muriellos. Es la base de su futuro centro social. Un equipamiento que ha marcado el pasado y el presente más reciente del pueblo. Un local de poco más de seis metros cuadrados a pocos metros. Y aunque no es una enfermería ni un consultorio médico, ese pequeño habitáculo fue el que consiguió resucitar el pueblo.

Cuenta Álvarez que hasta el 2011, cuando se creó la asociación, la vida en Muriellos era distinta. “Especialmente en invierno, la gente hacía su vida, cuando caía el sol se metían en su casa, y apenas había un entramado social”, señala. Una situación que a estos dos “mozos” del pueblo, les daba cierta nostalgia. Por ello, cuando se embarcaron en la aventura de crear “Los de Muriellos”, pensaron que el punto de partida era habilitar un espacio comunal. “Un socio nos cedió en precario un local, que apenas tiene seis metros cuadrados”, explica Sariego. Pero en ese pequeño espacio, se lleva una década realizando pincheos, tertulias, partidas de cartas... Esencialmente, “ha servido para unir al pueblo, algo que antes no pasaba”.

La recuperación de ese espíritu de comunidad dio pie a más acciones. Puestos en fiestas del concejo en la subida al Angliru, la recuperación de una fiesta, parrilladas estivales... “Los vecinos responden muy bien y se involucran, y es un valor del que estamos muy orgullosos”, explica el presidente. De echo, apunta a que son habituales las sextaferias, y que la participación es siempre muy alta.

Apoyados en un muro, detallan como esa unión solidaria de los vecinos ha permitido lanzarse a por ese nuevo centro social que afiance la vida comunal. “Es un proyecto que teníamos desde hace tiempo, y que ahora podemos hacer gracias a los fondos Leader y a los socios”, explican los dos directivos. Tras comprar en 2018 una casa en ruinas, se plantearon construir el nuevo equipamiento ellos mismos: “Voluntad e ilusión teníamos, pero tardaríamos diez o quince años en hacerlo, y algunos de los socios ni siquiera lo podrían disfrutar”. Surgió entonces la oportunidad de acudir a los fondos Leader: “Nos presentamos, nos eligieron, pero nos encontramos con el problema de tener que adelantar el dinero”. Y es que antes de recibir la ayuda de 50.000 euros, “Los de Muriellos” tienen que poner el dinero y realizar la obra.

“Teníamos unos ahorros, hablamos con bancos, pero aún así estábamos muy justos”, cuentan. Y ahí entra en juego la comunidad de Muriellos. “Hicimos una reunión para explicar la situación. Un socio dijo que él adelantaba 2.000 euros para autofinanciarnos, y luego ya se recuperaría el dinero cuando nos pagara el Leader”, explica Alfonso Álvarez. En 20 minutos se reunieron más de 20.000 euros. Y en diez días, otros socios que no habían ido a la reunión elevaron la cantidad a más de 37.000 euros. “Es increíble como la gente se involucró, y el espíritu de unidad que demostró”, señalan.

Ahora, echan una mano a los obreros para abaratar costes. “Aunque sea hacerles el cemento”, indican. Y es que “Los de Muriellos” están hechos de otra pasta.