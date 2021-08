Los vecinos exigen la reapertura al público del parking del hospital de Mieres

El portavoz vecinal explicó que la Agrupación lleva días recibiendo quejas por parte de vecinos, que se encuentran con que al ir a aparcar para asistir a alguna consulta o bien para hacer alguna visita hospitalaria, se encuentran con el espacio cerrado, tanto por la mañana, cuando aún se vacuna en Nuevo Santullano, como por la tarde o los fines de semana, horarios en los que el “vacunódromo” permanece cerrado. “No entendemos por qué se da esta situación, cuando todo es una cuestión de organización y de sentido común”, explicó Díaz Marentes. Las quejas de los ciudadanos van más allá, incluso en los últimos días, en horario de mañana, apenas una decena de coches son los que ocupan todo el aparcamiento exterior del hospital, que corresponderían a personas que se están vacunando.

“Con la campaña de vacunación contra el coronavirus ya muy avanzada, y sin las aglomeraciones de personas y vehículos que acudían cada día al recinto ferial, ya no tiene sentido tener este aparcamiento cerrado al público”, apunta el responsable vecinal.

Además, Díaz Marentes plantea otras alternativas. “En el propio recinto ferial hay espacio libre suficiente como para asumir la carga de vehículos de los que ahora van a vacunarse”, apunta el representante vecinal, que agrega que además en la franja de edad en la que se mueve ahora la campaña de inmunización –jóvenes en su mayoría–, “permitiría que quienes se fueran a vacunar no tuvieran problema en aparcar algo más lejos e ir andando, no como al principio, que esencialmente se vacunaba a personas mayores, muchas con movilidad reducida”.

Desde que se reservase el aparcamiento del hospital solo para las personas que se fueran a vacunar, son los miembros de Protección Civil los encargados de organizar el tráfico en la zona por las mañanas. De hecho, son los encargados de avisar a la Policía Local para que multe a los vehículos que estén en el aparcamiento y que se hayan colado en las horas en las que no hay vacunaciones o no hay personal presente. En los días de máxima afluencia de ciudadanos para vacunarse, no solamente se utilizaba el aparcamiento hospitalario, sino que se enviaba a los vehículos a una de las calles –peatonales– de la barriada de Nuevo Santullano.

“Lo que está claro es que ahora lo único que sucede es que se está perjudicando a los usuarios del hospital, ya que no hay motivo ninguno para tener el aparcamiento cerrado, y mucho menos para que se pongan multas cuando apenas tiene ocupación de la gente que se va a vacunar”, dijo Marentes, que exigió la “apertura inmediata” del parking exterior del hospital.