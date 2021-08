Mieres invierte más de 2 millones en tres años para renovar la flota de autobuses

La concejala de Desarrollo Urbano, Delia Campomanes, explicó que el DUSI fue aprobado en 2016, por lo que en aquel momento, el tipo de motor que se venía utilizando en estos vehículos era el diésel, y no sistemas híbridos, que eran mucho más caros. “Ahora ya no podíamos cambiar el proyecto para comprar autobuses híbridos, pero en cualquier caso, no hubiéramos podido renovar tantos vehículos, por lo que las emisiones serían prácticamente las misas”.

Este mismo año, o a comienzos del próximo, llegarán dos nuevos autobuses. En este caso sí que serán ya con tecnología híbrida. La inversión, de entorno a 700.000 euros, llegará por parte de los fondos mineros. “Todavía nos queda firmar el convenio, pero el proceso está ya en marcha”, señaló la edil mierense.

Estos vehículos se vienen a sumar a los adquiridos en el año 2019, cuando se invirtió más de un millón de euros en la compra de cuatro autobuses y un minibús. “Siempre hemos mantenido una apuesta firma por este servicio público de transporte, que además tiene un perfil social muy importante, y por el que seguiremos trabajando puesto que es imprescindible”, señaló Campomanes.