CC OO del Nalón criticó ayer la labor del gobierno local de Langreo, del PSOE, en la gestión de las ayudas a los afectados por la crisis derivada de la pandemia de covid. “Es incomprensible que se pierdan ayudas para las personas afectadas con las necesidades tan acuciantes que hay. El gobierno de Langreo debería explicar por qué ha sobrado dinero en las dos líneas de subvención, para autónomos y familias”, indicaron desde el sindicato, para añadir que CC OO considera que “ha habido una mala gestión, además de excesivos requisitos e impedimentos para solicitarlas”.

“En las dos convocatorias de ayudas a autónomos quedaron muchos fondos sin repartir, y lo mismo ocurrió con las dos convocatorias destinadas a familias afectadas”, aseguraron los responsables de CC OO en la comarca, que expusieron que “llama poderosamente la atención que en otros ayuntamientos de Asturias no suceda esto. El gobierno local de Langreo debería analizar la razón de que ocurra en este municipio. No pueden echar balones fuera y culpar a la ciudadanía, y tampoco pueden presumir de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Social cuando todas estas ayudas llegaron tarde, y no fueron capaces siquiera de repartir el dinero que decidieron aportar a estas subvenciones”.

A juicio de la unión comarcal de CC OO “si el gobierno de Langreo no es capaz de gestionar y plantear alternativas para que el dinero de ese fondo de ayudas llegue a la ciudadanía, debe convocar la Mesa de Diálogo Social para alcanzar algún tipo de solución, porque no es de recibo que todos esos fondos se pierdan con las necesidades tan acuciantes que hay en la población”.