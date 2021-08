La respuesta de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo a la pregunta sobre si está en disposición de habilitar una partida económica para recuperar las piscinas de Pénjamo no despeja las dudas de Podemos. “Pedimos que nos explicase si existe dinero para la instalación después de que el Ayuntamiento de Langreo acordase destinar dos millones de euros de su remanente y la contestación es que enviaron el informe realizado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico”, aseguró Rafael Palacios, diputado de la formación morada. La Consejera, Berta Piñán, explicó los pasos dados, con la elaboración del estudio, pero no aludió a ninguna partida económica.

“El Gobierno regional no quiere reconocerlo pero no tiene voluntad de hacer nada en las piscinas y ni tienen reservado dinero ni piensan destinarlo”, remarcó el parlamentario. En cambio, para Podemos “será un tema muy presente” en la negociación del próximo Presupuesto regional, afirmó. Denuncia Palacios que “hay mucho oscurantismo y por eso ya pedimos a la Consejería de Cultura que nos facilite el informe, que tememos que utilicen para no hacer nada”.

El diputado de Podemos resaltó que “ahora, después de la presión de los ciudadanos y en la Junta General, se habla de informes técnicos”. Pero, añadió, “nuestro grupo no se va a olvidar del proyecto, que volveremos a analizar cuando se vuelvan a celebrar comisiones” en el parlamento. Lo que ocurre con las piscinas de Pénjamo, señaló Rafael Palacios, “es un símbolo del abandono de la comarca del Nalón por parte del Gobierno regional”. Y, dijo, “mientras tanto el ejecutivo municipal del PSOE intentando boicotear el proyecto, oponiéndose a destinar parte del remanente a recuperar las piscinas que cerró la formación en 2010”.

La consejera de Cultura respondió a Podemos que tras una visita a las instalaciones en 2020 surgieron “dudas sobre la posibilidad de poder ejecutar obras por las dificultades que entraña la zona”, al discurrir el arroyo El Fresno bajo el recinto. Por eso se dirigió a la Confederación Hidrográfica, que le pidió un estudio y le trasladó que “en la medida de lo posible debería procurarse una recuperación ambiental del cauce”, proponiendo sacar el río a cielo abierto. El objetivo de ese informe, señaló Piñán, era “determinar las posibilidades constructivas y estudiar un nuevo trazado a cielo abierto para el arroyo que sustituya a los actuales tramos entubados y soterrados a lo largo de la parcela y que permita ubicar fuera de los límites hidráulicos requeridos las instalaciones”.