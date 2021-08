Los clubes deportivos de Mieres llevan dos años sin recibir subvenciones. La portavoz socialista, Gloria Muñoz, apeló ayer a la responsabilidad del gobierno local (de IU): “Si no apoyan el deporte base, luego que no quieran colgarse medallas en otros niveles”.

La portavoz socialista hizo estas declaraciones durante una visita a las instalaciones del Club Manuel Llaneza: “Es un privilegio contar con este equipamiento y con este club, que tanto ha aportado a nivel social. Somos muchos los vecinos que aprendimos a nadar en esta piscina”, destacó durante la visita. Un club, añadió, “preocupado por todo el conjunto de la ciudadanía. Desde los más pequeños hasta el deporte senior, tan importante en un municipio como Mieres”.

Gloria Muñoz dejó claro que “no podemos querer ser una ciudad referente en el deporte si no cuidamos de lo nuestro”. Y fue en este punto en el que destacó que “las subvenciones para los clubes deportivos llevan dos años paralizadas. El gobierno local no las está concediendo”. “Los clubes llevan dos años entregando documentación, con las ayudas aprobadas, y no han recibido nada”, reiteró.

Ocurre esta situación, además, en un momento muy duro. “La crisis sanitaria del covid-19 ha pasado factura al deporte base. Es nuestro deber apoyarlo y asegurar su permanencia en el concejo”, zanjó la concejala socialista.