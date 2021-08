El PP acusa al gobierno de local de llevar a San Martín al “declive total” con su “dejadez”

El portavoz del PP en San Martín del Rey Aurelio, José Manuel Pimentao, aseguró que “la dejadez” y la “parálisis total” en la gestión municipal del equipo de gobierno socialista está llevando al concejo a un “declive constante”. “Es hora de que el PSOE se deje de excusas y empiece a hacer cosas”, apostilló.

Pimentao puso como ejemplo los presupuestos municipales. “En agosto de 2020 se aprobaron los presupuestos municipales de ese año. Ellos mismos dijeron que eran unas cuentas de urgencia por el tema del covid y que se iban a sentar en septiembre para negociar unos presupuestos para el año siguiente en condiciones, en tiempo y forma. Estamos a agosto de 2021 y ni siquiera nos han presentado un borrador”, señaló el edil del PP, que añadió: “Podemos decir que no van a sacar presupuestos para este año y eso trae consigo que no haya ofertas públicas de empleo y que no se puedan hacer inversiones, entre otras cosas”.

Esa falta de inversiones se traduce, entre otras cosas, según Pimentao, en que “actualmente estamos sin ninguna barredora en el concejo. Las tres que había se fueron estropeando y no están operativas. Y con cinco barrenderos no se puede mantener limpio un concejo como este, hace falta algo de maquinaria”. Y añadió: “Lo mismo pasa con el camión de la basura, que cada tres días está averiado. Si como equipo de gobierno eres incapaz de presentar un presupuesto, ¿cómo quieres hacer algo? La parálisis es total”.

También aludió el representante popular a la ausencia de un fondo municipal anticovid. “Ayuntamientos como Laviana, Langreo o Siero están utilizando su remanente de tesorería para ayudar con subvenciones directas a autónomos afectados por la crisis del covid. San Martín tiene un remanente de un millón de euros en tesorería y no han hecho nada con él. Lo único que se hizo para la pandemia fueron las exenciones de tasas para las terraza”.

Como ejemplo de la “dejadez” del gobierno local, el edil del PP apuntó que “la piscina municipal se cerró por la pandemia, algo con lo que en su día estuvimos de acuerdo. Pero han dejado caducar los contratos de mantenimiento y servicios y ahora no los pueden volver a sacar. Y como no tienen presupuesto, no tienen partida para volver a abrir. Estamos en un concejo que da pocos servicios y los que hay no los están quitando. El declive es total”.

Proyectos

A la hora de valorar la gestión del PSOE local, Pimentao esgrimió que “salen vendiendo proyectos como el polígono de Venturo o la ampliación del TIC, que llevan años y años en el tintero. No es una propuesta de este mandato, en el que no se ha hecho absolutamente nada”.

“Hace un año” –prosiguió Pimentao– “presentamos una moción para que se dotaran las instalaciones deportivas, de la Policía Local y del Ayuntamiento con los equipos DESA (desfibriladores) para que si hubiera una parada cardíaca de un vecino pudiéramos tener los instrumentos para actuar. Esa moción se aprobó por unanimidad. El coste estimado, para comprar o alquilar cinco equipos, era de 2.000 euros. Pues a día de hoy no lo han hecho. También tardaron un año en arreglar una valla defectuosa en La Invernal donde se cayó un vecino”.

Como resumen, Pimentao argumentó que “tanto la gestión de la zona rural, como la urbana y el funcionamiento diario del Ayuntamiento es totalmente calamitoso. Y vemos que se va a pasar el mandato y no van a hacer nada. Es un mandato fallido”.