Morcín condiciona una ampliación de Argame a que Sepes venda sus parcelas

“Hasta que Sepes no venda sus parcelas, el desarrollo de la segunda fase del polígono de Argame está bloqueado”. Así de tajante se mostraba ayer el alcalde de Morcín, Mino García, cuestionado sobre un hipotético desarrollo del área industrial morciniega ante el despegue de la zona en los últimos meses. Sin embargo, el político de IU ha condicionado la adecuación de nuevos terrenos industriales a que la sociedad estatal comercialice sus parcelas. Una operación que no parece sencilla, ya que a juicio del Ayuntamiento, Sepes está manteniendo unos criterios de precio y condiciones “que no son acordes a los tiempos y que se quedaron obsoletos desde que el polígono se puso en marcha”.

Actualmente, la empresa Sepes cuenta con seis parcelas en Argame. El resto están ocupadas. Las últimas firmas en llegar y en hacerse con terrenos en este céntrico polígono fueron Fortia, una compañía dedicada la producción de mascarillas; y el Banco de Alimentos, que tiene allí uno de sus almacenes.

Sin embargo, estas no son las únicas buenas noticias que se han venido produciendo en el polígono morciniego. El productor audiovisual Juan Gona ha dado un nuevo impulso a sus estudios de rodaje, que permanecieron cerrados un tiempo, pero que han retomado la actividad hace unos meses. Además, otras empresa radicada en Argame, la tecnológica MGL –antigua KPS Euman–, apostó por ampliar sus instalaciones en el área industrial con una fuerte inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Pese a este reciente impulso, el Ayuntamiento tiene claro que si la empresa pública no acaba de vender sus terrenos, no se darán más pasos para habilitar nuevos terrenos. “La pelota está en su tejado”, explicaron desde el gobierno local de Morcín.